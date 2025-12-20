معسكر إسباني لدرّاجي الشارقة والحمرية وخورفكان «الموهوبين»

انطلق معسكر تدريبي للثلاثي الموهوب عبدالله إبراهيم (الحمرية)، وسلطان سعود (خورفكان)، وسيف محمد (الشارقة) في مدينة جيرونا الإسبانية، ضمن برنامج رعاية الموهوبين الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدرّاجات، ويستمر حتى 22 ديسمبر الجاري بإشراف مدرب المنتخب الوطني أحمد المري.

ويستهدف المعسكر تطوير الأداء الفني والقدرة البدنية للاعبين، وتحضيرهم للمشاركة في بطولة آسيا 2026، إضافة إلى بناء قاعدة قوية للموسم الرياضي المقبل، إذ يتضمن الأسبوع الثاني 23 ساعة تدريبية بعد أن أنهى اللاعبون الأسبوع الأول بـ20 ساعة تدريب. وأكد أمين عام مجلس الشارقة الرياضي محمد عبيد الحصان، أن «المعسكر يعكس حرص المجلس على صقل مهارات اللاعبين المميزين، وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي».