«أبيض الغولف» إلى عُمان للمشاركة الخليجية

تغادر بعثة منتخبات الغولف الإماراتية اليوم إلى عُمان، للمشاركة في بطولات مجلس التعاون الخليجي بنسختها الرابعة للأشبال (تحت 13 سنة)، والتاسعة للناشئين (تحت 16 سنة)، والثامنة للسيدات، والثانية للفتيات (تحت 16 سنة)، المقامة حتى 25 ديسمبر الجاري على ملاعب نادي غلا للغولف في العاصمة مسقط.

ويترأس البعثة رئيس اتحاد الغولف، اللواء عبدالله الهاشمي، وتضم بعضويتها الأمين العام للاتحاد خالد مبارك الشامسي، والمدرب حسين الولاني، إلى جانب 12 لاعباً ولاعبة.

وأكد اللواء الهاشمي في تصريحات صحافية، أن: «المشاركة تأتي بطموحات كبيرة لتحقيق أفضل النتائج»، مشيراً إلى أن «ما يقدمه لاعبو ولاعبات الغولف الإماراتي من نتائج مشرفة في البطولات الخليجية والعربية يمثل نتاج الاهتمام المتواصل بتطوير البرامج الفنية والإعدادية لجميع المراحل السنية».