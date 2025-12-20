«نون» يتحدى «بهنسالي» في احتفالية دوري الحبتور للبولو

تُختتم اليوم احتفالية دوري الحبتور للبولو 2025 في نادي ومنتجع الحبتور بمباراة نهائية قوية بين فريقي نون وبهنسالي على كأس البطولة، قبل إقامة مباراة كأس الترضية بين جهانجيري و(أر جي إف إكيوتي).

تأهل «نون» بعد فوزه على (أر جي إف إكيوتي) بنتيجة 5-3.5 في نصف النهائي، بعد توقف المباراة بسبب إصابة لاعب الفريق توماس أريارتي، بينما بلغ «بهنسالي» النهائي بفوز مريح 8-4 على جهانجيري.

وتُقام البطولة ضمن دوري الحبتور الشهري بنظام هانديكاب ستة أهداف، وتستقطب لاعبين متوسطي التصنيف في أجواء تنافسية وتنظيمية مميزة، بما يعزز مستوى اللعبة واستمرارية المنافسات.