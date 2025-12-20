ديارا: الوحدة أكبر من اللاعبين والمدربين.. ولن يتأثر برحيل مورايس

أكد لاعب الوحدة، إبراهيما ديارا، أن «العنابي» أكبر من اللاعبين والمدربين، مشدداً على أن الفريق لن يتأثر برحيل المدرب خوسيه مورايس بشكل غير متوقع خلال الموسم الحالي.

وقال ديارا لـ«الإمارات اليوم» إن عوامل النجاح متوافرة للمدرب الجديد الذي سيقود الفريق في الفترة المقبلة، موضحاً: «نحن نعمل كأسرة واحدة، ونعرف بعضنا جيداً. الفريق يبحث عن مدرب جديد، لكننا نعلم أن الأساس القوي الذي بنيناه لن يُلغى. نحن بالفعل فريق متماسك، نثق ببعضنا بعضاً، ونمتلك القدرة على مواجهة أي تحديات».

وأوضح: «إذا جاء مدرب جديد وأضفى خبراته علينا، فهذا سيكون مفيداً جداً، أما إذا لم يحدث، فسنستمر في العمل بالروح نفسها والتعاون الذي اعتدناه، إذ إن ثقتنا بأنفسنا كبيرة، وطموحنا واضح لتحقيق الأفضل دائماً للفريق والنادي».

وأضاف: «نحن دائماً نحاول التركيز على التفاصيل الصغيرة داخل الملعب، لأنها تصنع الفارق، حيث إن كل لاعب يعرف دوره جيداً، ونعمل على تحسين التنسيق بين الخطوط. الهدف ليس الفوز فقط، بل تقديم أداء متكامل يُرضي جماهيرنا ويعكس الروح القتالية للفريق».

وأشار إلى أن اجتماع اللاعبين داخل الملعب عقب مباراة الوحدة والجزيرة في كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) له أهمية كبيرة، وقال: «لقد كان مجرد خطوة من خطوات التحضير للفترة المقبلة، وتركيزنا الأساسي يكون دائماً على أرضية الملعب والعمل الجماعي خلال المباريات. بعد الانتهاء من المباريات، لا نسمح لأنفسنا بالتشتت أو التفكير في أمور جانبية، بل نركز على تحسين أدائنا، وتعزيز مواقعنا في الملعب، والعمل على زيادة التناغم بين اللاعبين لتحقيق أفضل النتائج».

وتحدث عن خسارة الفريق للمرة الأولى في الموسم الحالي، وقال: «واجهنا تحدياً كبيراً، وهذه أول مرة نخسر بعد سلسلة مدهشة استمرت 31 مباراة متتالية. ومع ذلك، لا أعتقد أن هذه الهزيمة ستؤثر في الفريق، لأننا نجحنا في التأهل إلى النهائي، وهذا ما يهمنا أكثر من أي شيء آخر. المباريات النهائية تُلعب على أكثر من شوط، ونحن فخورون بما حققناه حتى الآن. الخسارة جزء من كرة القدم، لكن الأهم هو التعلم منها والمضي قدماً نحو الهدف الأكبر».

وعن رضاه عن مستواه في الموسم الحالي، قال: «بالنسبة لأدائي الشخصي، لم يكن لقاء الجزيرة أفضل يوم لي، خصوصاً أننا لعبنا مباراة قوية قبل يومين أمام النصر السعودي، والجسم يحتاج دائماً إلى الراحة والتجديد. ومع ذلك، أنا فخور بما قدمته على أرض الملعب من محاولات لخلق الفرص وتقديم الإضافة للفريق. الموسم يسير بشكل إيجابي، وإن كان عليّ تحسين معدل الاستغلال وتحويل الفرص التي أصنعها إلى أهداف مؤكدة. خلق الفرص هو الجزء الأصعب، وأنا ملتزم العمل على إنهائها بالشكل الأمثل في المباريات المقبلة».

وأضاف: «نركز أيضاً على تطوير الجانب الذهني واللياقة البدنية، لأن مباريات النهائيات تتطلب أعلى مستوى من الجاهزية. كل لاعب يعلم أن التحضير الذهني لا يقل أهمية عن التحضير الفني، وهذا ما يجعل الفريق متوازناً وقادراً على التعامل مع أي ضغوط».

وتحدث عن نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي المرتقب أمام العين، وقال: «هو لقاء كلاسيكي معروف بتاريخه الكبير وشدته. مثل هذه المباريات تعكس مستوى المنافسة الذي نحب خوضه، وتمنح اللاعبين فرصة لإظهار أفضل ما لديهم. من جانبنا سنخوض المباراة بكل قوة وتركيز، ونعلم أنها ستكون مواجهة صعبة، لكن ثقتنا في قدراتنا كبيرة، ونحن متفائلون بالقدرة على تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا في النهائي».

واختتم تصريحاته بالحديث عن جمهور الوحدة، قائلاً: «أتوجه بالشكر الجزيل لجماهيرنا على دعمهم المستمر، فحضورهم وتشجيعهم يمنحاننا القوة والحافز لمواصلة العمل وبذل أقصى ما لدينا في الملعب. ندرك أن الفوز يتحقق بالعمل الجماعي والتكاتف، لذلك من المهم أن نبقى متحدين، وأن نستمر في السعي لتحقيق الإنجازات التي ترضي جماهيرنا وتضع الفريق في مكانته الطبيعية بين الكبار».

