«العين» على رفع سقف الصدارة في غياب المطاردين

تنطلق، اليوم، الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات، تتباين فيها الطموحات بين فرق تسعى لتعزيز موقعها في الصدارة، وأخرى تبحث عن الخروج من دائرة الضغط في أسفل الترتيب، وذلك ضمن جولة تُقام ببرنامج جزئي بعد تأجيل مباراتي الوحدة مع الشارقة، وشباب الأهلي أمام الوصل، لارتباط الفرق الأربعة بالمشاركات القارية.

ويتصدر المشهد لقاء العين، متصدر جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن الوحدة وثلاث عن شباب الأهلي، حين يستضيف على استاد هزاع بن زايد ضيفه اتحاد كلباء عند الساعة 19:30، في مواجهة يطمح خلالها «الزعيم» إلى استثمار عاملي الأرض والاستقرار الفني من أجل توسيع الفارق في الصدارة.

ويدخل العين اللقاء مدعوماً بسلسلة نتائج قوية، إذ لم يتعرض للخسارة في آخر 15 مباراة بالدوري، مع حفاظه على نظافة شباكه في عدد كبير من هذه المواجهات، إلى جانب تفوقه التاريخي في مواجهاته أمام كلباء، إذ خاض الفريقان 20 مواجهة سابقة، فاز العين في 13 منها، وتعادلا في خمس، وخسر ثلاث مرات فقط.

وتحمل المباراة بُعداً فردياً بارزاً مع حضور المهاجم لابا كودجو، الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في دوري المحترفين، حيث سجل تسعة أهداف خلال 10 مواجهات، إضافة إلى تقديمه أربع تمريرات حاسمة، علماً بأن أول هدف أحرزه بقميص العين عقب انتقاله إليه قادماً من نهضة بركان المغربي، كان في شباك كلباء في سبتمبر 2019.

في المقابل، يدرك كلباء، صاحب المركز الثامن برصيد 11 نقطة، صعوبة المهمة، لكنه يعوّل على تحسن مردوده الهجومي في المواجهات المباشرة الأخيرة، بعدما شهدت آخر خمس مباريات بين الفريقين تسجيل تسعة أهداف، في مؤشر على قدرته على إزعاج منافسه رغم فارق الإمكانات.

وفي مواجهة أخرى، يستضيف بني ياس على استاد الشامخة عند الساعة 16:50 ضيفه خورفكان، في مباراة تتسم بطابع تنافسي خاص، بالنظر إلى تقارب الطموحات رغم الفارق في جدول الترتيب.

ويدخل «السماوي»، صاحب المركز قبل الأخير برصيد أربع نقاط، اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير في الجولة الماضية، لكنه يواجه تحدياً يتمثل في نتائجه السلبية على أرضه، إذ لم يحقق أي انتصار في آخر ثماني مباريات بيتية.

من جهته، يسعى خورفكان، الذي يحتل المركز العاشر برصيد ثماني نقاط، إلى استغلال حالة التذبذب لدى مضيفه، لتعزيز موقعه في المنطقة الآمنة من جدول الترتيب، في مواجهة عُرفت تاريخياً بالندية وكثرة الأهداف، كما تعكس ذلك الأرقام بين الفريقين.

وفي اللقاء الثالث، الذي يُقام في التوقيت ذاته، يحتضن استاد راشد بن سعيد مواجهة عجمان ودبا، حيث يبحث أصحاب الأرض، الذين يحتلون المركز التاسع برصيد تسع نقاط، عن استعادة التوازن الهجومي وتحقيق فوز يعزز موقعهم في وسط الجدول، مستندين إلى أفضلية تاريخية واضحة أمام دبا، وسلسلة انتصارات متتالية في المواجهات المباشرة.

في المقابل، يدخل دبا المباراة وهو في قاع الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط، واضعاً نصب عينيه كسر سلسلة النتائج السلبية، رغم إدراكه حجم التحدي أمام فريق اعتاد التعامل بنجاح مع الفرق الصاعدة.