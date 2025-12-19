دوري الأولى الإماراتي.. دبا الحصن يعزز الصدارة.. و"الصقور" من التاسع إلى الوصافة

حقق فريق دبا الحصن انتصارا ثميناً، بتغلبه على مضيفه العربي بنتيجة (3-0)، في الجولة العاشرة لدوري الدرجة الأولى الإماراتي لكرة القدم، والتي أُقيمت على ملعب العربي في أم القيوين.

وبهذا الفوز، واصل دبا الحصن صدارته لترتيب فرق الدوري برصيد 19 نقطة، فيما تجمّد رصيد العربي عند 15 نقطة.

وسجّل أهداف دبا الحصن البرازيلي جواو فيتور في الدقيقتين (13 و33)، ومواطنه جويلهرم جيسوس في الدقيقة (64).

وفي مباراة ثانية، فاز فريق الإمارات "الصقور" على مضيفه مصفوت بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مصفوت، وسجّل هدف الصقور البرازيلي ليناردو كورديرو في الدقيقة (46).

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق الإمارات إلى 16 نقطة، ليقفز من المركز التاسع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما تجمّد رصيد مصفوت عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

وتُستكمل منافسات الجولة غدا السبت بإقامة خمس مباريات، حيث يلتقي الذيد مع «مجد»، والعروبة مع حتا، والحمرية مع الجزيرة الحمراء، والاتفاق مع الفجيرة، على أن تُختتم الجولة بمباراة فريقي يونايتد وغلف يونايتد.