«عربية السيدات» في الشارقة فبراير المقبل.. التايكواندو والتجديف جديد النسخة الثامنة

تنطلق النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في الشارقة خلال الفترة من الثاني إلى 10 فبراير المقبل، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وبمشاركة واسعة من الأندية واللاعبات العربيات.

وتشهد النسخة الجديدة إضافة رياضتَي التايكواندو بتصنيف دولي (G1) والتجديف الشاطئي للمرة الأولى، إلى جانب الألعاب المعتمدة سابقاً، في خطوة تعكس تطور الدورة وتوسّع قاعدة المشاركة النسائية العربية.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي أن الدورة أصبحت نموذجاً رائداً في تمكين المرأة العربية رياضياً، ومنصة داعمة لتطوير المواهب وتعزيز الاحتراف، مشيراً إلى أن الشارقة وفرت جميع المتطلبات التنظيمية واللوجستية لضمان نجاح الحدث.

وفي إطار الاستعدادات، تفقد وفد من اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، برئاسة الشيخة حياة آل خليفة، منشآت التدريب والمنافسات في مختلف مدن ومناطق الشارقة، وأشاد بمستوى الجاهزية والبنية التحتية المتطورة.

من جانبها، أكدت الشيخة حياة آل خليفة أن النسخة المقبلة تمثل حلقة جديدة من التميز العربي، وتعكس رؤية الشارقة في الربط بين الرياضة والثقافة والتنمية، فيما أشار عبد العزيز بن محمد العنزي إلى أن الدورة باتت منصة عربية تعزز مكانة الرياضة النسائية في إطارها الحضاري والإنساني.

بدورها، أوضحت حنان محمد المحمود أن دعم الشارقة لرياضة المرأة يأتي ضمن نهج استراتيجي للاستثمار في الإنسان وبناء القدرات، فيما أكدت موزة الشامسي أن تميّز الدورة يتجدد في كل نسخة عبر تطوير البرامج والخدمات وتقديم تجربة متكاملة للرياضيات والوفود المشاركة.

وتُعد دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات أكبر تجمع عربي للرياضة النسائية، بعد أن شهدت توسعاً ملحوظاً في عدد المشاركات والفرق خلال النسخ الماضية.