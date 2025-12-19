محمد بن زايد ومحمد بن راشد يُهنّئان ملك المغرب وشعبها بلقب كأس العرب

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة تتويج المنتخب المغربي ببطولة كأس العرب، إثر تغلبه على نظيره الأردني 3-2، أمس، بعد مباراة ملحمية امتدت لشوطين إضافيين (الوقت الأصلي 2-2) على استاد لوسيل في الدوحة.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة في تدوينة على «إكس»: «أهنّئ أخي جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق بالفوز بكأس العرب (فيفا قطر 2025) لكرة القدم، بعد أداء متميز وروح رياضية عالية لفريقَي المغرب والأردن، وأشيد بالتنظيم الناجح للبطولة من قِبَل دولة قطر الشقيقة، وأتمنّى للجميع التوفيق في المنافسات المقبلة».

وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة في تدوينة على «إكس»: «كل التهنئة للشعب المغربي الشقيق.. ولجلالة الملك محمد السادس فوز المنتخب المغربي المستحق بكأس العرب.. مباراة مميزة أمتعت الملايين، وروح رياضية عالية.. منتخب مغربي نفخر به، ومنتخب أردني نفرح به، تقديرنا لدولة قطر وأميرها على هذه البطولة الغالية التي جمعت العرب، وأمتعت العرب، وأفرحت الشعوب العربية».

كما هنّأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، المملكة المغربية بمناسبة الفوز باللقب، وقال: «نُهنّئ أشقاءنا في المملكة المغربية بمناسبة فوزهم بكأس العرب، كما نبارك للمنتخب الأردني الأداء المشرف والروح التنافسية العالية. ونثمّن لدولة قطر الشقيقة حُسن التنظيم والنجاح المتميز للبطولة، بما يعكس مكانة الرياضة العربية، وقدرتها على جمع الأشقاء».

كما بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فوز المنتخب المغربي، وقال في تدوينته: «مبروك لأسود الأطلس.. مبروك للمغرب هذا التتويج المستحق بكأس العرب، وشكراً للأردن على هذا الأداء المشرّف. شكراً قطر على تنظيم أكثر من رائع».

ويُعدّ هذا التتويج المغربي الثاني باللقب بعد عام 2012، بينما لم يتمكن «النشامى» من إحراز باكورة ألقابه في أول نهائي يخوضه.

وسجل للمغرب أسامة طنان بتسديدة من نحو 60 متراً مطلع المباراة في الدقيقة الرابعة، والبديل عبدالرزاق حمدالله (88 و100)، وللأردن علي علوان (48 و68 من ركلة جزاء)، وواصلت الكرة المغربية نجاحاتها في مختلف الفئات العمرية، بعد أن حقق الفريق إنجازه التاريخي في مونديال 2022 في قطر أيضاً، عندما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي، تصاعدت وتيرة النجاحات في الكرة المغربية.

وتأهل هذا العام إلى مونديال 2026، وتُوّج بكأس العالم للشباب في تشيلي وكأس إفريقيا للمحليين والناشئين، وختم عامه بلقب كأس العرب، علماً بأن منتخبه الأول يستعدّ لخوض كأس أمم إفريقيا على أرضه هذا الشهر.

