الأرجنتين تعود إلى «لوسيل» لمواجهة إسبانيا

سيكون ملعب لوسيل، في 27 مارس 2026، مسرحاً للمواجهة التقليدية الجديدة بين بطلَي أميركا الجنوبية وأوروبا، التي أُطِلق عليها «فيناليسيما»، حيث تتواجه الأرجنتين مع إسبانيا، وفق ما أعلنت اللجنة المنظمة أمس.

وقالت اللجنة المحلية المنظمة للأحداث الكروية في قطر، إنه «بالنسبة للأرجنتين، تمثّل هذه المباراة عودة رمزية إلى مسرح انتصارهم المثير على فرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022، حيث أنهى (لا ألبيسيليستي) انتظاراً دام 36 عاماً لاستعادة أغلى جائزة في عالم كرة القدم».

وتخوض الأرجنتين مواجهة «فيناليسيما» للمرة الثانية توالياً كبطلة لأميركا الجنوبية، بعدما تغلبت على إيطاليا بطلة أوروبا بثلاثية نظيفة في يونيو 2022 في لندن.