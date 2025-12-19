منتخب الإمارات يحصد «برونزية العرب» مناصفة مع نظيره السعودي

أعلن اتحاد كرة القدم أن المنتخب الوطني حصل على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العرب مناصفة مع نظيره السعودي، بعدما انتهى الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما بالتعادل السلبي، أمس، على استاد خليفة الدولي في الدوحة، قبل أن يتجه الحكم إلى إلغائها بسبب غزارة هطول الأمطار. وكان اتحاد كرة القدم قد أعلن أن المباراة تم إلغاؤها رسمياً بقرار من الاتحاد الدولي (فيفا)، بسبب الأمطار الغزيرة التي غمرت أرضية استاد خليفة الدولي، ما حال دون استئناف شوطها الثاني.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن تتوقف المباراة 150 دقيقة بسبب عدم جاهزية الملعب لاستكمال اللعب.

وفي محاولة لإعادة المباراة إلى مسارها الطبيعي، عقد حكم اللقاء التشيلي كريستيان غاراي اجتماعاً تنسيقياً مع مراقب المباراة، حيث تقرر تمديد فترة التوقف على فترتين بلغت كل منهما 30 دقيقة، بينما بدأت فرق الصيانة بتكثيف جهودها لإزالة المياه المتراكمة بمشاركة نحو 100 عامل. وعلى الرغم من تكثيف عملية تصريف المياه التي استمرت نحو ساعتين ونصف الساعة، لم يكن الملعب جاهزاً لاستئناف المباراة بشكل آمن.

وعندما طالب حكم اللقاء الفريقين بالاستمرار، رفض المدربان الروماني أولاريو كوزمين، مدرب «الأبيض» الإماراتي، والفرنسي هيرفي رينارد، مدرب السعودية، استئناف اللعب حرصاً على سلامة اللاعبين وحمايتهم من مخاطر الإصابات المحتملة. وبناء على إصرار الطرفين على موقفهما، أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة إلغاء المباراة رسمياً ورفع تقرير مفصل عن الأحداث التي رافقت اللقاء، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بشأن تحديد صاحب المركز الثالث.