«ميدان» يستضيف «فستيف فرايداي» اليوم.. والجوائز 4.57 ملايين درهم

يستضيف مضمار ميدان العالمي لسباقات الخيول، اليوم، أولى الأمسيات الكبيرة «فستيف فرايداي» ضمن موسمه الجاري من «كرنفال سباقات دبي»، وينظمها نادي دبي لسباق الخيل، وتتضمن تسعة أشواط على المضمارين العشبي والرملي، بمشاركة 94 من نخبة الخيول المحلية والدولية، تتنافس على جوائز مالية تبلغ أربعة ملايين و570 ألف درهم، برعاية «إعمار».

ومن أبرز سباقات الليلة، الجولة الأولى من بطولة «آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر للفئة الأولى «جروب 1» بجوائز تبلغ نصف مليون درهم، إضافة إلى سباق «آل مكتوم مايل» للخيول المهجنة الأصيلة للفئة «الثانية»، الذي يجري في الشوط السابع بجوائز تبلغ مليون درهم، ويعد أحد أهم السباقات في الروزنامة، في مؤشر مبكر للأسماء المرشحة للمنافسة على لقب سباق «غودولفين مايل» بـ«كأس دبي العالمي»، في مارس المقبل، وينافس في الشوط السابع، 13 من خيرة جياد مسافة الميل، يتقدمها حامل لقب نسخة العام الماضي الجواد «مشتري» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، وسبق له، الشهر الماضي، استهلال موسمه بحلوله وصيفاً في بطولة «دبي كريك مايل» التي أقيمت على ذات المسافة والمضمار.

ويدخل دائرة المنافسة على اللقب، الجواد الأعلى تصنيفاً «إمبريال إمبيرو»، المملوك لـ«ديفا للسباقات» بإشراف المدرب بوبات سيمار، المتوج، مطلع مارس الماضي، بلقب بطولة «آل مكتوم كلاسيك»، في أمسية «سوبر ساترادي»، وسبقها، في يناير الماضي، بتتويجه بلقب بطولة «آل مكتوم للتحدي» للفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 1900 متر رملي.

ويدفع المدرب بوبات سيمار، على لقب الشوط السابع، بالجواد «مندلسون باي» بشعار «نقابة سويتد وبوتيد رايسينغ» الذي أكد جهوزيته، الشهر الماضي، بانتزاع لقب سباق «دبي كريك مايل» من أمام «مشتري» بفارق بلغ 6.03 أطوال.

سباق «الراشدية»

تستمر السباقات القوية، مع انطلاق سباق «الراشدية» للفئة الثانية البالغ جوائزه 850 ألف درهم، ويجري في الشوط السادس لمسافة 1800 متر عشبي، ويدفع خلاله فريق «غودولفين» والمدرب شارلي آبلبي، بثلاثة من خيرة جياد «الشعار الأزرق» يتقدمها «فيرست كونكويست» المتوج بطلاً في سباق «دبي ميلينيوم ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب 3» يناير الماضي.

كما يدفع آبلبي بالجواد «نيشنز برايد» المتوج، مطلع مارس الماضي، بلقب بطولة «سنجسبيل ستيكس» للفئة الثانية، في أمسية «سوبر ساترداي».

بطولة «ارتجال دبي داش»

يعود بطل سباق «ند الشبا تيرف سبرينت» في أمسية «سوبر ساترداي»، في مارس الماضي، المهر البريطاني «ويست إيكر» لمايكل بلينكو، وإشراف المدرب جورج سكوت، إلى بطولات السرعة في مضمار «ميدان»، حين ينشد لقب بطولة «ارتجال دبي داش» التي تجري في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر عشبي، والمصنفة ضمن ثلاث سباقات تشهدها الأمسية لفئة «ليستد» بجوائز تبلغ كل منها نصف ميلون درهم.

ويواجه «ويست إيكر» 10 من خيرة جياد السرعة، تبرز منها ممثلة فريق «غودولفين» المهرة «دبي تريشير» بإشراف المدرب الوطني، سعيد بن سرور، التي اختتمت موسمها البريطاني، في أكتوبر الماضي، بالفوز في سباق لفئة «القوائم» على مضمار «نيوماركت»، بفارق ثلاثة أطوال عن أقرب منافساتها.