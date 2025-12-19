بوشيتش: من المبكر الحديث عن حظوظ الجزيرة في المنافسة على الدوري

أكد مدرب الجزيرة، الهولندي مارينو بوشيتش، أن الحديث عن المباريات المتبقية من الموسم لايزال مبكراً للغاية، مشيراً إلى أن تقييم وضع الفريق في سباق الدوري في الوقت الحالي لا يُعد واقعياً، في ظل حداثة تجربته مع الفريق.

وقال بوشيتش لـ«الإمارات اليوم» إنه يتولى قيادة الجزيرة منذ شهر ونصف فقط، من دون أن يحظى بفترة إعداد كاملة، وهو ما يجعل التوقعات الكبيرة أمراً غير منطقي في هذه المرحلة، مؤكداً ضرورة التحلي بالواقعية عند النظر إلى وضع الفريق الحالي.

وأضاف: «الهدف الأساسي بالنسبة لنا في الوقت الراهن هو بناء فريق قادر على المنافسة، وأعتقد أننا نجحنا حتى الآن في تحقيق ذلك من خلال التطور التدريجي في الأداء والثبات على أسلوب لعب واضح».

وتابع: «كرة القدم لا تعترف بالثوابت، وكل الاحتمالات تبقى واردة إذا حافظنا على استقرارنا الفني والنتائج، لكن يجب أن نكون واقعيين. هذا الموسم يمثل مرحلة تأسيس وبناء لهوية جديدة وطريقة لعب واضحة، ونريد أن ننافس الجميع ونرى إلى أين يمكن أن يصل الفريق في النهاية».

ورداً على سؤال حول رأيه في قرار المدرب خوسيه مورايس بالرحيل عن الوحدة رغم النتائج الجيدة التي حققها مع الفريق، قال: «لا أستطيع الحديث أو تقييم هذا القرار، لأنني لا أعرف تفاصيل تلك الحالات، حيث إنه لكل مدرب ظروفه وقراراته الخاصة، وكل شخص يتحمل مسؤولية خياراته، بينما من الممكن أن أتحدث بشكل عام عن قرارات المدربين في الحالات المشابهة، وهي أن العمل التدريبي في كرة القدم الحديثة أصبح أكثر صعوبة وتعقيداً، وأنا أركز فقط على أداء عملي مع الجزيرة بأفضل صورة ممكنة، وسنرى ما الذي سيحمله المستقبل».