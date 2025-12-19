«مبادلة للتنس» تطلق برنامج تواصل مجتمعي

أعلنت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس عن برنامج موسّع للتواصل مع المجتمع، يقرّب المدارس والطلبة وسفراء الشباب والجمهور من أجواء البطولة، استعداداً لانطلاق نسختها الرابعة في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، خلال الفترة من 31 يناير حتى 7 فبراير 2026.

ويؤكّد هذا التوسع التزام البطولة بدعم مكانة أبوظبي إحدى أبرز الوجهات العالمية للتنس، حيث تلتقي منافسات النخبة مع انتشار اللعبة على مستوى القاعدة الشعبية، عبر برامج تفتح الباب أمام المدارس والناشئة ومختلف فئات المجتمع لممارسة التنس عن قرب، ويتوسّع برنامج المدارس هذا العام ليصل إلى الحضانات والمدارس الحكومية ومدارس الشراكات التعليمية والمدارس الخاصة في مختلف أنحاء الإمارة، من خلال أنشطة تجمع بين الإبداع المستلهم من لاعبي التنس، وتنمية المهارات الأساسية في سن مبكرة، وإتاحة الفرصة للطلبة للتعرّف إلى أجواء البطولة عن قرب.

ويشارك الطلبة في مسابقة فنية على مستوى الدولة باستخدام مواد معاد استخدامها مستوحاة من التنس، إلى جانب حملة «صمّم حقيبتك» التي تُعرض أعمالها في قرية الجماهير، وفعالية «النجوم الصغار»، حيث يمر الأطفال في استعراض داخل قرية الجماهير بملابس مستوحاة من نجوم التنس، كما يتضمّن البرنامج حملات إضافية تركّز على الاستدامة، من بينها مبادرة توضع فيها بذرة قابلة للغرس داخل كرة تنس، ونشاط يتيح للجمهور كتابة رسائل إلى اللاعبات، بهدف تعزيز الوعي البيئي.

تستهدف البطولة هذا العام الوصول إلى 20 ألف طالب وطالبة في مختلف مدارس الإمارة، ومنحهم فرصة التعرّف عن قرب إلى لعبة التنس من خلال حصص تدريبية وألعاب وأنشطة تفاعلية وهدايا ممتعة.