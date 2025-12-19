7 أرقام لافتة قبل انطلاقة الجولة التاسعة للدوري

تستعيد ملاعب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم حيويتها مع انطلاق الجولة التاسعة، التي تشهد تأجيل مواجهتين بارزتين، تجمع الأولى الوحدة مع الشارقة، بينما يلتقي شباب الأهلي مع الوصل، وذلك لارتباط الفرق الأربعة بالمشاركات الآسيوية.

وعلى الرغم من تأجيل القمتين، فإن المواجهات الخمس، المقررة غداً وبعد غد، لا تقل أهمية أو إثارة، وتحمل في طياتها أرقاماً وإحصاءات لافتة ترسم ملامح المنافسة قبل صافرة البداية، حين يلتقي غداً، بني ياس مع خورفكان، وعجمان مع دبا في التوقيت نفسه (16:50)، والعين مع كلباء (19:30)، ويتقابل بعد غد البطائح مع النصر (16:50)، والجزيرة مع الظفرة (19:30).

«الإمارات اليوم» تستعرض سبعة أرقام مثيرة تسبق انطلاق الجولة التاسعة على النحو التالي:

3 انتصارات

يتفوق فريق البطائح على نظيره النصر في سجل المواجهات المباشرة في دوري المحترفين، بعدما جمعتهما ست مباريات، حقق خلالها «الراقي» ثلاثة انتصارات مقابل فوزين لـ«العميد»، بينما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل، كما يتقدّم البطائح تهديفياً بتسجيله 11 هدفاً مقابل تسعة للنصر.

4 أهداف

شهد الأداء الهجومي لفريق النصر تحسناً ملحوظاً على الرغم من محدودية الخيارات المتاحة للجهاز الفني، إذ سجل «العميد» قبل هذه الجولة أربعة أهداف في آخر مباراتين له في الدوري (أمام الوحدة والظفرة)، وهو العدد ذاته الذي كان قد سجله في أول ست مباريات كاملة من الموسم الحالي.

5 انتصارات متتالية

يمتلك فريق عجمان أفضلية واضحة أمام ضيفه دبا، بعدما حقق خمسة انتصارات متتالية في مواجهاتهما، في أطول سلسلة انتصارات لـ«البركان» أمام منافس واحد في المسابقة، كما خسر عجمان مباراة واحدة فقط في آخر 14 مواجهة أمام الفرق الصاعدة (فاز في تسع مباريات وتعادل في أربع).

9 بطاقات حمراء

تُعدّ مواجهات بني ياس وخورفكان من أكثر اللقاءات ندية وإثارة، حيث شهدت 10 مباريات سابقة بين الفريقين إشهار تسع بطاقات حمراء، بواقع خمس لبني ياس وأربع لخورفكان، في رقم يعكس طبيعة الصراع المحتدم بين الطرفين.

13 زيارة وفوز وحيد

يحل الظفرة ضيفاً على الجزيرة في الجولة الحالية، وهو يُدرك صعوبة المهمة تاريخياً، إذ لم يحقق «فارس الظفرة» سوى فوز واحد فقط خلال 13 زيارة سابقة إلى استاد محمد بن زايد في دوري المحترفين، مقابل أربعة تعادلات وثماني هزائم.

15 مباراة بلا خسارة

يواصل العين، متصدر جدول الترتيب، عروضه القوية، بعدما تفادى الخسارة في آخر 15 مباراة في الدوري، محققاً 10 انتصارات وخمسة تعادلات، مع الحفاظ على نظافة شباكه في 10 مباريات، في مؤشر واضح على قوة المنظومة الدفاعية.

59 مواجهة و4 هزائم

يحتفظ الجزيرة بسجل مميز أمام الفرق الصاعدة، بعدما خاض 59 مباراة أمامها قبل الجولة الحالية، فاز في 46 وتعادل في تسع وخسر أربعاً فقط، كما لم يتعرض للخسارة في آخر 18 مواجهة أمام الفرق الصاعدة (فاز 17 مرة وتعادل مرة واحدة).