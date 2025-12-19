«فيكتوري تيم» ينشد اللقب الأول في بطولة العالم لـ «الفورمولا 1»

يدخل فريق الفيكتوري، اليوم، أجواء منافسات جائزة الشارقة الكبرى، الخامسة والختامية لموسم بطولة العالم «فورمولا 1» للزوارق السريعة، بطموح كبير من أجل الفوز باللقب للمرة الأولى.

وأكمل فريق الفيكتوري تحضيراته، حيث يشارك بقيادة السائقَين شون تورونتي على متن زورق «الفيكتوري 4»، وأليكس ويسكتروم على متن زورق «الفيكتوري 3»، ويحتاج الفريق إلى 16 نقطة لحسم اللقب العالمي، حيث يتصدر حالياً الترتيب برصيد 161 نقطة عن أقرب مطارديه فريق الشارقة الذي يمتلك 120 نقطة، وذلك بعد فوز تورونتي بلقب السباق الرئيس للجولة الرابعة التي أقيمت في مدينة جدة السعودية، الشهر الماضي، ومن قبلها فاز الفريق أيضاً في الجولة الثالثة بمدينة زينزهو الصينية.

ويوجد شون تورونتي من فيكتوري في صدارة ترتيب بطولة العالم على صعيد السائقين، برصيد 89 نقطة، ويليه بالمركز الثاني جوناس أندرسون من فريق السويد برصيد 75 نقطة، ثم أليك ويسكتروم من فيكتوري، بالمركز الثالث برصيد 72 نقطة.

وعبّر مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أحمد السميطي، عن ثقته الكبيرة بكل أعضاء الفريق من سائقين وفنيين وطواقم عمل مختلفة من أجل إكمال نجاح المهمة العالمية، ومضاعفة الأفراح عقب فوز الفريق باللقب العالمي للزوارق السريعة فئة «إكس كات»، الأسبوع الماضي، وقال: «ندرك أن الحصول على 16 نقطة يعني حسمنا اللقب العالمي».