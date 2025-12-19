البطائح يلاقي الجزيرة بحثاً عن انتصار ثامن في دوري السلة

يطلب فريق نادي البطائح تأكيد البداية الأفضل له تاريخياً في بطولة دوري كرة السلة، حيث يبحث عن انتصاره الثامن، بلقاء ضيفه الجزيرة، الساعة 7:30 مساء اليوم، في ختام الجولة الـ10 من الدور التمهيدي، وتشهد في التوقيت ذاته لقاء الجارين الظفرة والوحدة على صالة نادي الوصل.

ويدخل البطائح المنتشي بانتصاره الجولة الماضية على النصر بواقع (83-73)، مباراته بمعنويات مرتفعة، في القدرة على خطف نقطتي المباراة والارتقاء إلى النقطة 18 التي تبقيه ضمن صراع الصدارة، خصوصاً أن «الراقي» لم يتجرع الهزيمة في دوري الموسم الحالي سوى في مناسبتين، جاءت أولها بصعوبة أمام الشارقة المتصدر (105-108)، وأمام شباب الأهلي المتشارك معه مركز الوصافة (78-93).

وعلى الطرف الآخر، يدرك الجزيرة المتشارك المركز السادس مع الظفرة برصيد 10 نقاط لكل منهما، صعوبة المهمة، في ظل الفوارق الفنية بين الفريقين، خصوصاً أن لقاء الفريقين ذهاباً، أواخر أكتوبر الماضي، انتهى بنتيجة كبيرة للبطائح (100-70).

وفي ثانية المباريات، يبحث الوحدة متذيل الترتيب برصيد تسع نقاط، عن انتصاره الأول في الدوري، فيما يطلب الظفرة تكرار فوزه ذهاباً بنتيجة (95-67).