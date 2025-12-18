منح منتخبا الإمارات والسعودية الميدالية البرونزية مناصفة في كأس العرب

كشف مصدر مسؤول في اتحاد الإمارات لكرة القدم لـ«الإمارات اليوم» أن مباراة منتخبي الإمارات والسعودية الخاصة بتحديد المركز الثالث في كأس العرب 2025، التي أقيمت اليوم الخميس على استاد خليفة الدول في الدوحة، الغيت بسبب الامطار وأنه تم منح المنتخبين المركز الثالث في البطولة مناصفة بينهم وذلك بحسب ما انتهت عليه نتيجة الشوط الأول للمباراة وهي التعادل السلبي.

يذكر أن مدربي منتخبي الإمارات والسعودية كانا قد قررا عدم عودة لاعبي المنتخبين إلى الملعب مجددا بسبب الأحوال الجوية وخشية تعرضهم للإصابة نتيجة للأمطار والعواصف الرعدية والظروف التي صاحبت المباراة.

وكان حكم المباراة الدولي التشيلي كريستيان غاراي قد قرر إيقاف اللعب بسبب الأمطار والعواصف الرعدية وذلك حفاظا على سلامة لاعبي المنتخبين.

من جانبه قال الحكم الدولي السابق في كرة القدم وخبير التحكيم عبد الله العاجل لـ «الإمارات اليوم» إنه في مثل هذه الحالات فإن سلامة اللاعبين هي الأهم بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم.