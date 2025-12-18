بقرار من "فيفا".. إلغاء مباراة الإمارات والسعودية في كأس العرب بسبب الأحوال الجوية

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم بأن مباراة المنتخب الوطني و نظيره السعودي لتحديد صاحب الثالث في بطولة كأس العرب المقامة حالياً في الدوحة تم إلغاؤها رسمياً بقرار من الاتحاد الدولي "فيفا" بسبب العواصف الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها الدوحة اليوم، والتي غمرت أرضية استاد خليفة الدولي.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن تتوقف المباراة 150 دقيق بسبب عدم جاهزية الملعب لاستكمال اللعب.

وفي محاولة لإعادة المباراة إلى مسارها الطبيعي، عقد حكم اللقاء التشيلي كريستيان غاراي، اجتماعاً تنسيقياً مع مراقب المباراة، حيث تقرر تمديد فترة التوقف على فترتين بلغت كل منهما 30 دقيقة، بينما بدأت فرق الصيانة بتكثيف جهودها لإزالة المياه المتراكمة بمشاركة نحو 100 عامل.

ورغم تكثيف عملية تصريف المياه التي استمرت نحو ساعتين ونصف، لم يتمكن الملعب من العودة إلى الوضع المناسب لاستئناف المباراة بشكل آمن.

وعندما طالب حكم اللقاء الفريقين بالاستمرار، رفض المدربان الروماني أولاريو كوزمين مدرب الإمارات، والفرنسي هيرفي رينان مدرب السعودية استئناف اللعب حرصاً على سلامة اللاعبين وحمايتهم من مخاطر الإصابات المحتملة.

وبناءً على إصرار الطرفين على موقفهما، أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة إلغاء المباراة رسمياً ورفع تقرير مفصل عن الأحداث التي رافقت اللقاء، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بشأن تحديد صاحب المركز الثالث.

وتجدر الإشارة إلى أن لائحة بطولة كأس العرب لا تتضمن بنداً واضحاً يتعلق بالإجراءات في مثل هذه الحالات الطارئة، وهو ما جعل موقف اللجنة المنظمة أكثر تعقيداً.

وأكدت المصادر أن القرار النهائي لن يتخذ عبر إجراء قرعة بين المنتخبين، كما أنه من غير المرجح إعادة المباراة في اليوم التالي، نظراً لانتهاء منافسات البطولة بإقامة المباراة النهائية بين الأردن والمغرب في موعدها المحدد عند الثامنة مساء اليوم.

وكان الشوط الأول من مباراة الإمارات والسعودية قد أجرى في أجواء عادية، اذ كان الأبيض قد خاض اللقاء برؤية فنية مختلفة عن المباريات السابقة، اختارها مدربه، أولاريو كوزمين، بعدما اعتمد طريقة 4-4-2، متجهًا إلى اللعب عبر الأطراف كخيار هجومي أساسي لتهديد المرمى السعودي، بوجود الثنائي برونو أوليفيرا وسلطان عادل، متخليًا عن النهج السابق "4-2-3-1"، القائم على الاختراق من العمق عبر نيكولاس خيمينيز ولوكاس كايو.

وكاد رهان كوزمين التكتيكي أن ينجح في وقت مبكر، حين انطلق علي صالح من الجهة اليسرى مستغلًا المساحات، وتقدم حتى سدد من داخل المنطقة، لترتد الكرة من الحارس راغد النجار، أمام يحيى الغساني، على أبواب المرمى، لكنه أهدر الفرصة بشكل غريب حين سددها فوق العارضة، "12".

وتمكن سالم الدوسري من الوصول لشباك الحارس حمد المقبالي، قبل أن تدخل راية مساعد الحكم وتُلغى الهدف لوجود تسلل، "20".

ومع مرور الوقت، انتقلت أفضلية الاستحواذ إلى المنتخب السعودي، إذ خضع دفاع الأبيض لاختبارات متكررة، لاسيما عبر الكرات العرضية، إلا أنه تعامل معها بنجاح دون أن يتعرض مرمى حمدان المقبالي لتهديد حقيقي.

وفي المقابل، سنحت فرصة جديدة للمنتخب الوطني من هجمة مرتدة سريعة عبر الجهة اليسرى، مرر خلالها روبين الكرة إلى يحيى الغساني، الذي سددها "خلفية مزدوجة"، لكنها لم تجد طريقها إلى الشباك، "33".