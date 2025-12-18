رسمياً.. المذيع الداخلي لاستاد خليفة الدولي يعلن استئناف مباراة الامارات والسعودية بعد قليل

أعلن المذيع الداخلي لاستاد خليفة الدولي في قطر أن مباراة الإمارات والسعودية لتحديد المركز الثالث في كأس العرب سيتم استئنافها قبل انتهاء فترة التمديد الثانية، التي منحها حكم اللقاء التشيلي كريستيان غاراي لتجهيز أرضية الملعب لاستقبال الشوط الثاني.

وكانت فترة التمديد الأولى قد انتهت لوجود مياه متراكمة على أرضية الملعب، ما دفع الحكم إلى زيادة فترة التوقف لمنح الأرضية الوقت الكافي لتصبح صالحة لاستئناف اللعب، بعد توقف طويل فرضته الأمطار الغزيرة التي شهدها الاستاد.

وكان مسؤولو ملعب خليفة الدولي جهودهم قد كثفوا الميدانية، بمشاركة نحو 100 عامل، لسحب المياه من أرضية الملعب وتجهيزها لاستكمال المباراة، في محاولة لتجاوز التأخير وضمان جاهزية الملعب قبل العودة إلى اللعب.