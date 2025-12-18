"سيناريوهات" حاسمة تحدد مصير مباراة الإمارات والسعودية بعد توقفها للأمطار الغزيرة

تأجلت انطلاقة الشوط الثاني من مباراة الإمارات والسعودية، المخصصة لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب، اليوم الخميس، بسبب الأمطار الغزيرة التي غمرت أرضية استاد خليفة الدولي، الذي استضاف المواجهة، وذلك بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وعقب مشاورات بين حكم اللقاء التشيلي كريستيان غاراي ومراقب المباراة، تقرر عودة اللاعبين إلى غرف تبديل الملابس مؤقتًا، في انتظار اتخاذ القرار النهائي بشأن استكمال المباراة أو إلغائها.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على منح حكم المباراة الصلاحية الكاملة لاتخاذ قرار استكمال اللقاء من عدمه في مثل هذه الظروف، بتعليق المباراة لمدة تصل إلى 30 دقيقة ، وقد تزيد إلى نصف ساعة أخرى كحد أقصى قبل اللجوء إلى قرار الإلغاء.

وقد أوعز الحكم للمنتخبين بأنه سيوقف المباراة نصف ساعة لحين اتخاذ قراره حول إمكانية استئنافها.

وفي حال تعذر استكمال المباراة، سيتم رفع التقارير الرسمية إلى لجنة مسابقات بطولة كأس العرب التابعة لـ«فيفا»، من أجل تحديد موعد جديد لإقامة اللقاء.