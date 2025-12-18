تغييرات كبيرة في تشكيلة منتخب الإمارات أمام السعودية.. كايو لوكاس بديلاً

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين عن التشكيلة التي سيخوض بها الأبيض مباراته أمام المنتخب السعودي اليوم الخميس في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب 2025 في الدوحة.

وضمت التشكيلة كل من الحارس حمد المقبالي وفي الدفاع روبين فيليب، لوكاس بيمنتا، ساشا، ماركوس ميلوني، وفي الوسط يحيى نادر ، عصام فايز، يحيى الغساني، علي صالح وفي الهجوم برونو أوليفيرا وسلطان عادل.

وتلاحظ أن التشكيلة شهت تغييرات مهمة مقارنة بتلك التي خاضت المباراة الأخيرة أمام المغرب وذلك بعودة كل من ماركوس ميلوني ويحيى نادر وعلي صالح وسلطان عادل، فيما خرج من التشكيلة خالد الظنحاني وماجد راشد وخيمنيز وكايو لوكاس.