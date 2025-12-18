قمة خليجية على «برونزية» كأس العرب

يتطلع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى تحقيق فوز معنوي ومصالحة جماهيره، عندما يواجه نظيره المنتخب السعودي، عند الثالثة من مساء اليوم، على استاد خليفة الدولي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ضمن اليوم الختامي لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في الدوحة.

ويسعى «الأبيض» إلى حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية، بعد إخفاقه في بلوغ المباراة النهائية إثر خسارته أمام المنتخب المغربي بثلاثة أهداف دون رد في الدور نصف النهائي، فيما خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الأردني بهدف نظيف.

وتمثل المواجهة أمام منافس قوي بحجم المنتخب السعودي، المتأهل إلى كأس العالم 2026، فرصة جديدة للجهاز الفني، بقيادة الروماني أولاريو كوزمين، للعمل على معالجة الأخطاء والهفوات الدفاعية، وكذلك الضعف الهجومي الذي لازم أداء المنتخب لاسيما في مباراته الأخيرة أمام المغرب.

وتحظى المباراة بطابع خاص، كونها تمثل قمة خليجية تقليدية تتسم دائماً بالقوة والندية والإثارة في ظل التاريخ الطويل من المواجهات الرسمية والودية بين المنتخبين، وكانت آخر مواجهة رسمية جمعتهما قد انتهت بالتعادل السلبي، في 25 ديسمبر 2017، ضمن دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 23»، التي أقيمت في الكويت.

ويتوقع أن يُجري الجهاز الفني للمنتخب الوطني بعض التغييرات البسيطة على التشكيلة الأساسية، وفقاً للحالة البدنية والصحية للاعبين، ومدى جاهزيتهم، في ظل الإرهاق الذي يعانيه بعض العناصر، نتيجة ضغط المباريات وعدم توافر فترات راحة كافية منذ انطلاقة البطولة، إلى جانب تعرض عدد من اللاعبين لإصابات متفاوتة، ما قد يجعل إشراكهم مغامرة غير محسوبة.

ويراهن كوزمين خلال اللقاء على عدد من الأوراق الرابحة في صفوف المنتخب، في حال وصولهم إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة، أبرزهم نيكولاس خيمنيز، وكايو لوكاس، وبرونو أوليفيرا، ويحيى الغساني.

في المقابل، يسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق الفوز وحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية، ومصالحة جماهيره بعد الإخفاق في المنافسة على لقب البطولة في إطار التحضير لنهائيات كأس العالم 2026، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، والرأس الأخضر، والأوروغواي.

ويضم «الأخضر» السعودي، بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، مجموعة من اللاعبين المميزين الذين قادوا المنتخب إلى التأهل بجدارة إلى مونديال 2026، من بينهم محمد كنو، وصالح أبوالشامات، وفراس البريكان، وسالم الدوسري.