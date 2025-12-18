رينارد: أحترم عقدي مع «الأخضر» حتى نهايته     

أكد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، أنه ملتزم بعقده الحالي مع «الأخضر»، وسيواصل عمله حتى نهايته، مؤكداً أنه سيرحل في حال إبلاغه بإنهاء مهمته.

وقال رينارد، في مؤتمر صحافي، أمس، عُقد للحديث عن مواجهة السعودية والإمارات: «لدي عقد مع المنتخب السعودي، وسأحترمه حتى نهايته، وإذا تم إخباري بإنهاء عملي فسأرحل إلى مكان آخر، فهذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم، وليس قراري».

واعترف مدرب المنتخب السعودي بعدم رضاه عن أداء فريقه في بطولة كأس العرب، معتبراً أن المشاركة المقبلة في كأس العالم 2026 ستكون مختلفة من حيث الإعداد والطموحات، وقال: «ندرك أننا لم ننجح في التأهل إلى المباراة النهائية في كأس العرب».

وبسؤال رينارد عن أسباب غياب الألقاب عن المنتخب السعودي منذ عام 2003، أكد مدرب المنتخب السعودي على ضرورة مضاعفة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وشدد مدرب «الأخضر» على أن كرة القدم السعودية تزخر بالعديد من المواهب، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب جهداً أكبر لاستعادة البطولات وتحقيق النتائج المرجوة.