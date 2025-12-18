ماجد راشد: هدفنا حصد المركز الثالث

أكد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، ماجد راشد، جاهزية لاعبي «الأبيض» لمواجهة المنتخب السعودي، اليوم، ضمن كأس العرب المقامة في الدوحة، مشيراً إلى أن الهدف هو حصد المركز الثالث، رغم صعوبة المواجهة أمام منافس قوي بحجم المنتخب السعودي.

وقال ماجد راشد في مؤتمر صحافي: «استعدادات المنتخب جيدة، وسنطبّق تعليمات المدرب الخاصة بالمباراة».

وأكد أن المشاركة في مثل هذه البطولات تمنح اللاعبين خبرات كبيرة، وتنعكس إيجاباً على الاستحقاقات المقبلة، مشيراً إلى أن اللاعبين تأثروا بالخسارة الأخيرة أمام المغرب، إلا أنهم تكاتفوا من أجل تجاوزها، والتركيز أمام السعودية.