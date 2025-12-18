كوزمين: تعلمنا درساً مهماً من مباراة المغرب   

أكد مدرب منتخب الإمارات، الروماني أولاريو كوزمين، جاهزية «الأبيض» لمواجهة نظيره السعودي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، معتبراً أن تحقيق المركز الثالث سيكون نتيجة إيجابية للمنتخب.

وشدد كوزمين على أن المنتخب كان بإمكانه قلب نتيجة مباراة المغرب بالدور نصف النهائي، في حال تسجيل هدف، موضحاً أن المبالغة في الانفتاح داخل الملعب واستقبال هدف يؤديان إلى انهيار متتالٍ، وأكد ضرورة التعلم من تلك التجربة، التي وصفها بأنها درس مهم سيساعد على تصحيح المسار.

ووصف كوزمين وصول المنتخب إلى الدور نصف النهائي بالأمر الجيد، لاسيما في ظل مشاركة عدد من اللاعبين الشباب، مشيراً إلى أن مباريات كأس العرب كانت أشبه بـ«ماراثون» صعب، في ظل ضغط المباريات وقوة المنافسة، مؤكداً أن اللاعبين قدموا تضحيات كبيرة طوال مشوار البطولة، وقال كوزمين في مؤتمر صحافي: «المنتخب السعودي قوي جداً، وأعتقد أننا واجهنا أقوى المنتخبات في البطولة، مثل الأردن ومصر والجزائر والمغرب، وغداً السعودية، كان على اللاعبين خوض خمس أو ست مباريات خلال 15 يوماً، وهي منافسة صعبة للغاية نظراً للحدود الذهنية والبدنية»، وأكد مدرب المنتخب أن مشاركة الحارس، حمد المقبالي، لم تكن مغامرة، مشيراً إلى أنه استحق الوجود أساسياً، كونه أفضل حارس في الدوري الإماراتي الموسم الماضي.