4 مشاهد مميزة في مواجهة بني ياس وخورفكان.. أبرزها غياب نجم «أسود الأطلس»

يواصل فريق خورفكان استعداداته لمواجهة مضيفه بني ياس، بعد غد، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، بعد أن خاض الفريق مباراتين وديتين أمام القادسية السعودي ودبا خلال فترة التوقف الدولي التي تزامنت مع إقامة بطولة كأس العرب التي تختتم اليوم في قطر.

غياب تيسودالي

من المتوقع أن يتواصل غياب نجم خورفكان المغربي، طارق تيسودالي، عن المباراة، بسبب مشاركته مع منتخب «أسود الأطلس» في بطولة كأس العرب، التي تختتم مساء اليوم بمواجهة الأردن والمغرب.

إلغاء عقوبة بيدرو

استفاد فريق خورفكان «النسور» من إلغاء عقوبة الطرد التي تلقاها اللاعب البرازيلي، بيدرو بافلوف، في المباراة السابقة مع شباب الأهلي، بقرار من هيئة الاعتراض على قرارات الحكام، وهو خبر إيجابي للفريق، لما يتمتع به اللاعب من قيمة فنية عالية.

نقاط ثمينة

يدرك فريقا بني ياس وخورفكان أهمية النقاط الثلاث في ترتيب الدوري، إذ يحتل خورفكان المركز العاشر برصيد ثماني نقاط (فوزان وتعادلان)، بينما يأتي بني ياس في المركز قبل الأخير برصيد أربع نقاط (فوز وتعادل)، وستسهم نتيجة الفوز في تحسين مركزي الفريقين، إذ يرغب بني ياس في الابتعاد عن منطقة الهبوط، فيما يتطلع خورفكان للاقتراب من المنطقة الدافئة.

نتائج إيجابية

يطمح بني ياس «السماوي» لمواصلة سلسلة انتصاراته بعد فوزه الأخير على الشارقة (4-1)، بينما يسعى خورفكان للعودة إلى النتائج الإيجابية بعد خسارته أمام شباب الأهلي (0 - 1)، بهدف جاء في الدقيقة 87.