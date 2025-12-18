ماراثون دبي الدولي يعلن مشاركة 50 عدّاء من كينيا وإثيوبيا

تشهد النسخة الـ25 من ماراثون دبي العالمي مشاركة قوية لعداءات إثيوبيا وكينيا، إذ أكدت اللجنة المنظمة مشاركة 50 عداء من البلدين، بينهم 40 سيدة في السباق الرئيس للنخبة، في نسخة يُنتظر أن تحمل مستوى تنافسياً عالياً عند انطلاقها في الأول من فبراير المقبل.

وقال بيان صحافي، صادر عن اللجنة المنظمة، إن اللجنة «كثّفت استعداداتها لإجراء مراجعة شاملة لمسار السباق ومناطق البداية والنهاية، وجميع الجوانب التنظيمية والأمنية، وذلك مع تبقّي 40 يوماً فقط على موعد الانطلاق، بما يضمن أعلى معايير السلامة للمشاركين والجماهير».

وتُقام نسخة 2026 على شارع أم سقيم، مروراً بعدد من معالم دبي، أبرزها برج العرب ومدينة جميرا وطريق جميرا بيتش، ما يمنح المشاركين تجربة رياضية وسياحية مميزة.

وأكد البيان أن التوقعات تُشير إلى احتمالية أن يتجاوز عدد المشاركين 30 ألف عداء وعداءة في السباقات الثلاثة، وهي السباق الرئيس للنخبة لمسافة 42.195 كيلومتراً، والسباق الجماهيري لمسافة 10 كيلومترات، وسباق العائلات لمسافة أربعة كيلومترات، مع ترجيحات بتسجيل مشاركة قياسية من العدائين المواطنين في السباق الجماهيري، وفي مقدمتهم خدمة الأمين بـ«200 متسابق ومتسابقة».

ويحمل ماراثون دبي شهادة العلامة الذهبية من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، تقديراً لمعاييره الاحترافية العالية، حيث نجح منذ انطلاقته الأولى في استقطاب نخبة العدائين العالميين، وترسيخ مكانته ضمن أفضل 10 ماراثونات في العالم.

وتحظى النسخة الـ25 من ماراثون دبي الدولي بدعم واسع من الدوائر الحكومية في دبي، وفي مقدمتها مجلس دبي الرياضي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، وبلدية دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، إلى جانب أكاديمية شرطة دبي التي تستضيف فعاليات النهايات، بينما ستولي هيئة كهرباء ومياه دبي السباق اهتماماً خاصاً.

وفي الإطار ذاته، أعلن «مترو دبي» و«تاكسي دبي» حالة التأهب للإسهام في إنجاح الحدث، وتسهيل حركة الوصول والمغادرة للأعداد الكبيرة من المشاركين والمتابعين.

وذكر البيان أيضاً أنه «لا يقتصر تأثير الماراثون على الجانب الرياضي فحسب، إذ يُسهم بدور فاعل في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة الرياضية، ويدعم الحركة الاقتصادية، خصوصاً في قطاعَي الضيافة والخدمات خلال أسبوع السباق».