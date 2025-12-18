تاديتش: رحيل مورايس لن يؤثر.. ونادي الوحدة فوق أي فرد

أكد لاعب الوحدة، دوسان تاديتش، أن تأهل فريقه «العنابي» إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب نادي الجزيرة (فاز الوحدة ذهاباً 3-صفر وخسر إياباً 0-1)، جاء بعد مواجهة معقدة وصعبة على المستويين الذهني والبدني، مشدداً على أن التركيز كان منصباً منذ البداية على تحقيق الهدف الأهم، وهو بلوغ النهائي، بغضّ النظر عن كل الضغوط والتحديات التي أحاطت بالمباراة، بينما أشار إلى أن الوحدة لن يتأثر برحيل المدرب خوسيه مورايس.

وقال تاديتش لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق يسير بشكل جيد منذ بداية الموسم، موضحاً: «بخصوص رحيل المدرب، لا أستطيع قول الكثير في هذا الشأن، حيث يجب علينا ألا يحاكم بعضنا بعضاً أو ندخل في تقييمات شخصية، وكل شخص لديه أسبابه وظروفه الخاصة، وما يهمني ويهم الجميع داخل النادي أن مصلحة الفريق تأتي أولاً، والنادي فوق أي فرد مهما كان اسمه أو موقعه».

وتابع: «جميع اللاعبين والإدارة يدركون أن النادي هو الأهم، وأننا مطالبون دائماً بإظهار صورة إيجابية داخل الملعب وخارجه، ويجب أن نُظهر أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وأن نستمر في العمل بنفس الروح والتركيز خلال المرحلة المقبلة».

وأشاد بالدور الكبير لجمهور الوحدة، وقال: «الدعم الجماهيري كان عنصراً حاسماً في تجاوز اللحظات الصعبة التي مرّ بها الفريق، إذ إن اللاعبين شعروا بطاقة إضافية داخل الملعب بفضل مساندة الجماهير، وهو ما ساعدهم على الحفاظ على التوازن حتى صافرة النهاية».

وزاد: «المباراة أمام الجزيرة كانت صعبة جداً بكل المقاييس، وأود أن أوجه شكراً خاصاً لجماهيرنا، لأنهم كانوا مصدر طاقة حقيقية لنا داخل الملعب، حيث إنه عندما تشعر بأن الجماهير خلفك وتدعمك في كل كرة وكل دقيقة، فإن ذلك يمنحك دافعاً إضافياً للاستمرار والقتال حتى النهاية».

وأردف: «المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، لأن الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-0 يضعك في وضعية ذهنية معقدة حتى لو حاولت ألا تفكر في الأمر، فإن النتيجة تبقى في رأسك، خصوصاً في هذه البطولة، حيث التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق، وشعرنا ببعض الضغط والتوتر، وهذا أمر طبيعي، لكننا تعاملنا مع الوضع بشكل جيد، وفي النهاية وصلنا إلى النهائي، وهذا هو الشيء الأهم بالنسبة لنا».

أما بالنسبة إلى خسارة الوحدة في مباراة الإياب للمرة الأولى، وإهدار فرصة تحقيق رقم قياسي، فقال: «الحديث عن أرقام فردية ليس أمراً مهماً بالنسبة لي، الأهم دائماً هو تحقيق الهدف الجماعي، ولعبنا مباراتي ذهاب وإياب وتأهلنا إلى النهائي بعد الفوز بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، وهذا هو الإنجاز الحقيقي الذي يجب أن نركز عليه».

وتابع: «في الشوط الثاني حاولت توجيه الفريق ودفع اللاعبين من خارج الملعب، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لي، وكقائد من واجبي أن أتحمل المسؤولية، سواء كنت داخل الملعب أو خارجه، وأحاول دائماً مساعدة زملائي وتقديم الدعم لهم في اللحظات الصعبة».

وأضاف: «لاحظنا أن الفريق كان يعاني من بعض الإرهاق أمام الجزيرة، خصوصاً أننا لعبنا مباراة قبل ثلاثة أيام أمام النصر السعودي، وهذا أثر علينا بدنياً، وبعد المباراة تحدثت مع اللاعبين، وأخبروني بأنهم شعروا بالتعب ولم يكونوا في أفضل حالاتهم البدنية، وفي مثل هذه الظروف تحتاج أحياناً إلى تحفيز اللاعبين ودفعهم ذهنياً للاستمرار».

وتابع: «في ما يتعلق بالمستقبل ودخولي عالم التدريب، نعم ربما يكون ذلك مطروحاً في المستقبل، لكنني أشعر بأن لديّ سنوات عديدة مازلت قادراً خلالها على العطاء واللعب على أعلى مستوى».

واختتم تصريحاته بالقول: «بالنسبة للمباراة المقبلة أمام العين في نهائي كأس المحترفين، فهي ستكون مواجهة كبيرة وقوية، وهدفنا دائماً هو الوصول إلى النهائيات والمنافسة على الألقاب، وسنفكر في هذه المباراة عندما يحين وقتها، أما الآن فنحن نركز على المرحلة الحالية، وسنحصل على بعض الراحة، وبعدها نبدأ التحضير للاستحقاقات القادمة بكل تركيز وطموح».

