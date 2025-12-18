صدارة بريطانية لفئة سيارات «أوتو» في رالي «باها أبوظبي»

اختُتمت منافسات الجولة الثانية من الموسم الثالث لتحدي رالي باها أبوظبي 2025-2026، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وسط مشاركة واسعة من نخبة المتسابقين المحليين ومن مختلف دول العالم.

وشهدت الجولة الثانية، التي أقيمت في منطقة الظفرة بصحراء ليوا، استمرار المنافسات القوية في مختلف الفئات.

وفي فئة السيارات «أوتو»، واصل الثنائي البريطاني، ديفيد مابز وملاحه ديفيد ماكبريد، تألقهما، محافظَين على صدارة الترتيب العام لفئة «تي 3»، بعد تحقيقهما العلامة الكاملة بـ25 نقطة في الجولتين الأولى والثانية ليصبح في رصيدهما 50 نقطة.

كما اشتدت المنافسة في فئة «تي 4» مع تقارب مجموع النقاط بين الكندي بسام كرنفلي وملاحه وليم أفينانت 40 نقطة، والإماراتي عاطف الزرعوني وملاحه باتريك مكمورن 38 نقطة، في تأكيد واضح على قوة المشاركة الإقليمية والعالمية.

أما في فئة الباجي «إس إس في»، فقد فرض الروسي مكسيم ديكين، نفسه في صدارة الترتيب العام بعد جولتين، متقدماً على مواطنه سيرجي كرياكين، بينما حلّت الليتوانية إيميليا غيلازينكينيه في المركز الثالث، لتؤكد حضورها القوي بين نخبة السائقين المحترفين.

وفي فئة الدراجات الرباعية «كوادز»، اشتعل الصراع على القمة بين الإماراتيين، حيث تقاسم عبدالعزيز أهلي ومنصور السويدي صدارة الترتيب العام بعد جولتين، وسط أداء لافت من مروان بلهوش وعلي المزروقي، ما يعكس التطور الكبير لرياضة الكوادز على الساحة المحلية.

وعلى صعيد الدراجات النارية «موتو»، تصدر الجنوب إفريقي كريغ كويتزي الترتيب العام لفئة 450 سي سي بعد جولتين، متقدماً على الليتواني أروناس غيلازينكاس، والبريطاني جون كيرك، في منافسة محتدمة بين أبرز الأسماء العالمية.

كما برز عدد من المتسابقين في فئات المخضرمين والماراثون والمغامرات، إضافة إلى مشاركة نسائية قوية شهدت صراعاً على الصدارة بين الجنوب إفريقيتين هايلي أوكونر، وسوني شافلر.

ومن المقرر أن تتواصل منافسات الموسم بإقامة الجولة الثالثة في 24 يناير 2026.