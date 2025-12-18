«تحدي دبي للياقة» يطلق «دبي ترانسفورم» لموظفي الجهات الحكومية

أطلق تحدي دبي للياقة، برنامج «دبي ترانسفورم»، الذي يمتد على مدار 90 يوماً، ويهدف إلى تمكين موظفي الجهات الحكومية من اعتماد تغييرات صحية مستدامة في حياتهم اليومية.

ويمتد البرنامج حتى 15 فبراير 2026، حيث سيتمكن 31 موظفاً من المشاركة في رحلة متكاملة، تشمل اللياقة البدنية، والتغذية، والصحة النفسية، وعادات الحياة اليومية، بما يسهم في إعداد «سفراء للصحة في بيئة العمل» قادرين على إلهام زملائهم وتشجيعهم على تبنّي أسلوب حياة أكثر نشاطاً وصحة.

ويوسع «دبي ترانسفورم» نطاق تأثير تحدي دبي للياقة، عبر استهداف شريحة واسعة من المجتمع، بما يعزز ثقافة العافية طويلة المدى في العمل الحكومي.

وسيحصل المشاركون على خطط تدريبية فردية، وعضويات للصالات الرياضية، وفحوص صحية، ومؤشرات حيوية ضمن مرحلتين من البرنامج، إلى جانب استشارات غذائية مع خطط وجبات، وأجهزة تعقب لمتابعة النشاط اليومي.

كما يقدم البرنامج جلسات تدريب أسبوعية لتعزيز الالتزام والتحفيز، في حين شارك المتدربون بالفعل في فعاليات «تحدي دبي للياقة 30×30»، بما في ذلك تحدي دبي للجري، وتحدي دبي للدراجات الهوائية، ودبي يوغا، ليختبروا مختلف الأنشطة المتاحة في المدينة خلال شهر نوفمبر.

وينفذ البرنامج باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال مدربين متخصصين من الجنسين، على أن يتم توثيق رحلة كل مشارك عبر تحديثات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإصدار فيديو ختامي يسلّط الضوء على التطور الذي حققوه خلال فترة البرنامج.