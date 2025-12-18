الشارقة يدخل اختبار الوصل في دوري السلة

يحلّ فريق كرة السلة بنادي الشارقة، في السابعة والنصف مساء اليوم، ضيفاً على الوصل في افتتاح الجولة الـ10 من الدور التمهيدي في بطولة الدوري العام، في لقاء يطلبه «الملك» بشعار الحفاظ على صدارة الترتيب العام، والإبقاء على فارق النقطة التي تفصله عن ملاحقيه، شباب الأهلي والنصر والبطائح، المتشاركين في المركز الثاني، خصوصاً أن شباب الأهلي سيواجه في التوقيت ذاته، مستضيفه النصر في موقعة حسم مركز الوصافة.

وتُستكمل الجولة، غداً، بإقامة مباراتين، يستضيف في الأولى منها فريق البطائح منافسه الجزيرة المتشارك المركز السادس مع الظفرة برصيد 10 نقاط، على أن تستضيف صالة الوصل المباراة الثانية التي تجمع الظفرة بالوحدة متذيل الترتيب برصيد تسع نقاط، ويدخل الشارقة مباراته برصيد 17 نقطة، ويُدرك أهمية تكرار الفوز على الوصل ذهاباً في أكتوبر الماضي بنتيجة (94-65)، الكفيلة بإبقاء «الملك» في الصدارة، بينما يبحث الوصل خامس الترتيب العام برصيد 13 نقطة، عن رد الاعتبار وتحقيق فوز يُبقيه على مقربة من رباعي المقدمة.

بدوره، يبحث شباب الأهلي عن رد اعتبار خسارته ذهاباً أمام النصر بواقع (73-79)، إلا أن مهمة «الفرسان» لن تكون سهلة أمام رغبة «العميد» الساعي إلى تعويض تعثّره في الجولة الماضية أمام البطائح (73-83).