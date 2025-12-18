سمبيج: تفاوض الشارقة مع مورايس تم بعد إنهاء علاقته مع الوحدة

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الشارقة رسمياً، أمس، التعاقد مع مدرب الوحدة السابق، البرتغالي خوسيه مورايس، لتدريب الفريق خلفاً للمدرب السابق، الصربي ميلوش، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل 2026-2027، فيما قاد المدرب أول تدريبات الفريق على ملعب الشارقة، أمس.

وقال النادي في بيان صحافي: «تُعلن شركة نادي الشارقة لكرة القدم تعاقدها مع المدرب البرتغالي، خوسيه مورايس، ليتولى تدريب الفريق الأول بعقد يمتد خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي 2025 - 2026، والموسم المقبل 2026 - 2027».

وأضاف النادي في بيانه: «يمتلك مدرب الشارقة الجديد سيرة ذاتية مميزة وخبرات تدريبية كبيرة مع العديد من الأندية الأوروبية بعمله مساعداً للمدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، في تدريب أندية إنتر ميلان وريال مدريد وتشيلسي، إضافة لقيادته الفنية لأندية عربية وآسيوية وإفريقية، هي الهلال والشباب والحزم في المملكة العربية السعودية والترجي التونسي والوحدة الإماراتي، وتشونبوك هيوانداي الكوري الجنوبي وسيباهان الإيراني».

من جهته، عبّر عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس شركة كرة القدم، إبراهيم صالح سمبيج، عن سعادته بإتمام التعاقد مع المدرب البرتغالي خوسيه مورايس، وعن أمنياته بأن تساهم هذه الخُطوة في دعم استقرار الفريق وفق خُطط النادي ورؤيته المستقبلية.

وكشف سمبيج، وفقاً للموقع الرسمي للنادي، أن التعاقد مع مورايس تم حسب الضوابط التي يحرص عليها مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي بالنظر إلى مصلحة النادي، وبالالتزام التام بالمعايير الاحترافية في عملية التفاوض وصياغة العقود، نافياً الشائعات المغرضة وغير المسؤولة حول طريقة استقدام مدرب الشارقة الجديد.

وشدد رئيس شركة الشارقة على أن التفاوض مع مورايس تم بعد إنهاء المدرب علاقته مع ناديه السابق (الوحدة) وأصبح مُتاحاً لتلقي العروض والتعاقد مع أي نادٍ آخر.

ورحل مورايس أخيراً عن نادي الوحدة بشكل مفاجئ، رغم أن الفريق يحتل حالياً المركز الثاني في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين حتى الجولة الثامنة.

ونجح مورايس في حصد ستة ألقاب في مسيرته المهنية، بالفوز بلقبَي الدوري والكأس مع تشونبوك هيونداي 2019 و2020، وحصد درع الدوري السعودي مع الهلال في 2021، وقبلها تُوج بكأس السوبر السعودي مع الشباب في 2015، وأخيراً حصل على كأس إيران مع سيباهان في 2024.