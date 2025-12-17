ماركوس ميلوني يقترب من نادي الجزيرة

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب فريق الشارقة والمنتخب الوطني ماركوس ميلوني اقترب من الانتقال إلى صفوف نادي الجزيرة. وذكرت المصادر أن المفاوضات بين اللاعب والنادي شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، قبل أن يتم التوصل إلى تفاهم مبدئي على بنود الصفقة، بانتظار استكمال الإجراءات الرسمية خلال الفترة المقبلة

ويُعد ماركوس ميلوني أحد أبرز لاعبي المنتخب الوطني في الفترة الماضية، وفرض نفسه كعنصر أساسي في تشكيلة المدرب أولاريو كوزمين خلال مشوار تصفيات كأس العالم، حيث قدم مستويات لافتة وأسهم بحضوره القوي في تحقيق التوازن داخل الملعب، سواء على الصعيد الفني أو الذهني.

كما تألق ميلوني بشكل واضح مع المنتخب خلال مشاركته في بطولة كأس العرب الجارية حالياً في قطر، ولفت الأنظار بأدائه الثابت وقدرته على الظهور في المباريات الكبيرة، ليؤكد مكانته كأحد نجوم المنتخب وأحد الركائز التي يعوّل عليها الجهاز الفني في المنافسات القارية والدولية.

وعلى مستوى مسيرته مع نادي الشارقة، خاض ماركوس ميلوني تجارب مهمة أسهمت في صقل شخصيته كلاعب، حيث تدرج في صفوف الفريق وشارك في العديد من المباريات المحلية والقارية، وبرز كأحد العناصر المؤثرة بفضل التزامه التكتيكي وروحه القتالية. وحقق مع الشارقة عدة نجاحات جماعية، وكان جزءاً من فريق نافس بقوة على البطولات حيث حقق مع الفريق العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال آسيا 2 في الموسم الماضي، ما أكسبه خبرة كبيرة في التعامل مع ضغوط المنافسة.

ويأمل نادي الجزيرة أن يشكل انضمام ميلوني إضافة نوعية للفريق، في ظل ما يمتلكه اللاعب من إمكانات فنية وخبرة دولية، تعزز من طموحات النادي في المنافسة على الألقاب خلال المرحلة المقبلة، وتمنح الجهاز الفني خيارات أوسع لبناء فريق أكثر توازناً وقوة.