رسمياً.. نادي الشارقة يتعاقد مع البرتغالي خوسيه مورايس

أعلنت شركة نادي الشارقة لكرة القدم تعاقدها مع المدرب البرتغالي خوسيه مورايس ليتولى تدريب الفربق الأول بعقد يمتد خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي 2025 - 2026، والموسم المقبل 2026 -2027.

ويمتلك مدرب الشارقة الجديد سيرة ذاتية مميزة وخبرات تدريبية كبيرة مع العديد من الأندية الأوروبية بعمله مساعداً للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في تدريب أندية، إنتر ميلان وريال مدريد وتشيلسي، إضافة لقيادته الفنية لأندية عربية وآسيوية وإفريقية، وهي الهلال والشباب والحزم في المملكة العربية السعودية والترجي التونسي والوحدة الإماراتي، وتشونبوك هيوانداي الكوري الجنوبي وسيباهان الإيراني.

ونجح مورايس في حصد 6 ألقاب بمسيرته المهنية، بالفوز بلقبي الدوري والكأس مع تشونبوك هيونداي 2019 و2020، وحصد درع الدوري السعودي مع الهلال في2021، وقبلها تُوج بكأس السوبر السعودي مع الشباب في 2015، وأخيراً حصل على كأس إيران مع سيباهان في 2024

من جهته، أعرب إبراهيم صالح سمبيج، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس شركة كرة القدم، عن سعادته بإتمام التعاقد مع المدرب البرتغالي خوسيه مورايس، وعن أمنياته بأن تساهم هذه الخُطوة في دعم استقرار الفريق وفق خُطط النادي ورؤيته المستقبلية.

وكشف سمبيج في بيان صحافي إن التعاقد مع مورايس تم حسب الضوابط التي يحرص عليها مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي بالنظر إلى مصلحة النادي، وبالالتزام التام بالمعايير الإحترافية في عملية التفاوض وصياغة العقود، نافياً للإشاعات المغرضة والغير مسؤولة حول طريقة استقدام مدرب الشارقة الجديد، حيث شدد رئيس شركة الشارقة على إن التفاوض مع مورايس تم بعد إنهاء المدرب علاقته مع ناديه السابق وأصبح مُتاحاً لتلّقي العروض والتعاقد مع أي نادي آخر.