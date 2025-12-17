رينارد: لست سعيداً بأداء المنتخب السعودي في كأس العرب

كشف مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الإمارات غدًا الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن بطولة كأس العرب المقامة في الدوحة، أنه ملتزم بعقده الحالي مع «الأخضر» وسيواصل عمله حتى نهايته، مؤكدًا أنه سيرحل في حال إبلاغه بإنهاء مهمته.

وقال رينارد: «لدي عقد مع المنتخب السعودي، وسأحترمه حتى نهايته، وإذا تم إخباري بإنهاء عملي فسأرحل إلى مكان آخر، فهذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم، وليس قراري».

واعترف مدرب المنتخب السعودي بعدم رضاه عن أداء فريقه في بطولة كأس العرب، معتبرًا أن المشاركة المقبلة في كأس العالم 2026 ستكون مختلفة، من حيث الإعداد والطموحات.

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، الذي عُقد اليوم الأربعاء: «ندرك أننا لم ننجح في التأهل إلى المباراة النهائية في كأس العرب».

وتساءل رينارد عن أسباب غياب الألقاب عن المنتخب السعودي منذ عام 2003، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة مضاعفة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وشدد مدرب «الأخضر» على أن كرة القدم السعودية تزخر بالعديد من المواهب، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب جهدًا أكبر لاستعادة البطولات وتحقيق النتائج المرجوة.