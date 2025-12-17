كوزمين: تعلمنا درساً مهماً من مباراة المغرب وسنصحح المسار

أكد مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، الروماني أولاريو كوزمين، جاهزية «الأبيض» لمواجهة نظيره السعودي غدًا الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن بطولة كأس العرب المقامة في الدوحة، معتبرًا أن تحقيق المركز الثالث سيكون نتيجة إيجابية للمنتخب.

ووصف كوزمين وصول المنتخب إلى الدور نصف النهائي بالأمر الجيد، لا سيما في ظل مشاركة عدد من اللاعبين الشباب، مشيرًا إلى أن مباريات كأس العرب كانت أشبه بـ«ماراثون» صعب، في ظل ضغط المباريات وقوة المنافسة، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا تضحيات كبيرة طوال مشوار البطولة.

وقال كوزمين خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «المنتخب السعودي قوي جدًا، وأعتقد أننا واجهنا أقوى المنتخبات في البطولة، مثل الأردن ومصر والجزائر والمغرب، وغدًا السعودية. كان على اللاعبين خوض خمس أو ست مباريات خلال 15 يومًا، وهي منافسة صعبة للغاية نظرًا للحدود الذهنية والبدنية».

واعتبر كوزمين مواجهة السعودية تحديًا جديدًا وفرصة ممتازة لتطوير اللاعبين في أجواء تنافسية قوية، مؤكدًا أن المنتخب سيبذل قصارى جهده للظهور بأفضل صورة ممكنة، رغم صعوبة المهمة أمام منتخب سعودي متأهل إلى كأس العالم 2026.

وأكد مدرب المنتخب أن مشاركة الحارس حمد المقبالي لم تكن مغامرة، مشيرًا إلى أنه استحق التواجد أساسيًا، كونه أفضل حارس في الدوري الإماراتي الموسم الماضي.

وشدد كوزمين على أن المنتخب كان بإمكانه قلب نتيجة مباراة المغرب في حال تسجيل هدف، موضحًا أن المبالغة في الانفتاح داخل الملعب واستقبال هدف يؤدي إلى انهيار متتالٍ، مؤكدًا ضرورة التعلم من تلك التجربة، التي وصفها بأنها درس مهم سيساعد على تصحيح المسار.

وأشار إلى أن كثيرين لا يدركون حجم التضحيات التي قدمها اللاعبون، موضحًا أن بعضهم خاض المباريات وهو يعاني من إصابات، بينها إصابات في الركبة، فضلًا عن لاعبين آخرين لم يكونوا في جاهزية كاملة، وكل ذلك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، مؤكدًا أن خيبة الأمل الحالية مبررة في ظل هذا الجهد الكبير.

وكشف كوزمين عن محدودية الخيارات لإجراء تغييرات كبيرة على تشكيلة المنتخب، معتبرًا أن اللاعبين بحاجة إلى مزيد من الوقت لإظهار إمكاناتهم الحقيقية ومساعدة المنتخب مستقبلًا.

ووصف مواجهة الجزائر بأنها كانت الأصعب في البطولة، مؤكدًا أنه أوضح للاعبين أن مباريات كأس العرب لا تُقارن بأي مواجهات أخرى، خاصة من حيث الجهد البدني واللعب أمام جماهير غفيرة تراوح عددها بين 60 و70 ألف متفرج.