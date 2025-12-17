ماجد ناصر: المقبالي بطل.. وأتمنى رؤية لاعبين مجنسين في المنتخب بمواصفات عالية

أكد حارس مرمى المنتخب الوطني السابق وحارس فريق الحمرية الحالي، ماجد ناصر، أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وضع قدمه على الطريق الصحيح نحو مستقبل كروي واعد، بعد التعاقد مع المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، وما حققه من نتائج إيجابية وأداء فني متصاعد خلال مشاركته في بطولة كأس العرب المقامة حالياً في قطر، التي شهدت تأهل «الأبيض» إلى الدور نصف النهائي، قبل الخسارة من المغرب، رغم حداثة فترة تولي كوزمين مهمة تدريب المنتخب.

وأعرب ناصر عن سعادته بما قدمه المنتخب في كأس العرب المقامة في دولة قطر، معتبراً أن هذه النتائج تعكس صحة النهج الذي يعمل عليه اتحاد كرة القدم في بناء المنتخب الوطني، معرباً عن أمله في أن ينجح «الأبيض» بهويته الجديدة في تحقيق أفضل النتائج خلال السنوات المقبلة، والمنافسة بقوة في بطولتي كأس الخليج وكأس آسيا المقبلتين.

وقال ماجد ناصر لـ«الإمارات اليوم»: «لاشك أن التجنيس سيعود على المنتخب الوطني بفوائد إيجابية عديدة، خصوصاً عندما يكون مع لاعبين مميزين وبأعمار مبكرة، بما يضمن استمرارهم لفترات طويلة مع المنتخبات الوطنية المختلفة، وصولاً إلى المنتخب الأول، الأمر الذي يسهم في رفع عدد المباريات الدولية التي يخوضها اللاعبون، ويمنحهم خبرة أكبر».

وأكد أن التجنيس لن يؤثر سلباً في اللاعب المواطن، بل يمكن أن يشكل حافزاً لتطوره، مشيراً إلى أن هذا التوجه أصبح شائعاً في العديد من دول العالم، موضحاً أن عدم التأهل إلى كأس العالم لا يُعد مشكلة بقدر ما يمثل نقطة انطلاق جديدة لبناء منتخب قادر على التميز مستقبلاً.

وأضاف: «أتمنى أن نرى لاعبين مجنسين بمواصفات عالية على غرار ما كان يقدمه نجوم مثل أحمد خليل وعلي مبخوت في خط الهجوم، وماجد حسن في خط الوسط».

كوزمين

وتحدث ماجد ناصر عن مدرب المنتخب الوطني، الروماني أولاريو كوزمين، واصفاً إياه بالمدرب الشجاع، بعد قبوله مهمة تدريب المنتخب قبل فترة قصيرة من تصفيات كأس العالم، ثم خوض منافسات كأس العرب في وقت زمني محدود، معتبراً أن قرار التعاقد معه كان موفقاً لما يمتلكه من قدرات فنية عالية، مكنته من رسم ملامح جديدة للمنتخب، وإضافة لمسات ذهنية وفنية واضحة على أداء اللاعبين. وأشار إلى أن المنتخب الوطني بحاجة إلى تجنيس لاعبين موهوبين في مقتبل العمر، والبناء عليهم للمستقبل، معرباً عن إعجابه بعدد من اللاعبين الذين يواصلون الظهور بشكل مميز، من بينهم علي صالح، ويحيى الغساني، وسلطان عادل، مؤكداً أن تطور المنتخب يتطلب تعاوناً أكبر من الأندية.

وشدد على أن المنتخب الحالي، رغم عدم التأهل إلى كأس العالم وعدم الوصول إلى نهائي كأس العرب، بحاجة إلى معسكرات إعداد نوعية، وخوض مباريات ودية قوية لرفع المستوى التنافسي للاعبين.

مشروع حارس مميز

ووصف ناصر حارس مرمى المنتخب الوطني وشباب الأهلي، حمد المقبالي، بأنه «بطل حراس المرمى» في الوقت الحالي، معتبراً إياه مشروع حارس مميز للمنتخب الوطني خلال السنوات العشر المقبلة، رغم صغر سنه (22 عاماً)، لما يتمتع به من شجاعة وانضباط وثبات في المستوى.

وقال ناصر: «يملك المقبالي خبرة كبيرة وكأنه خاض أكثر من 200 مباراة دولية، وليس حديث العهد بالمنتخب، وقد أثبت ذلك من خلال تصدياته الحاسمة، خصوصاً في اللحظات الأخيرة أمام الجزائر، التي حافظت على حظوظ المنتخب في البطولة، إلى جانب تألقه في ركلات الترجيح».

وأضاف أن سعادته تتضاعف لكون حمد المقبالي أحد المكاسب التي قدمتها إمارة الفجيرة للأندية والمنتخبات الوطنية.

رؤية فنية

وطالب ماجد ناصر الجهاز الفني للمنتخب بمتابعة مستوى حارس مرمى كلباء الحالي، سلطان المنذري، الذي سبق له اللعب مع العين والوصل، مؤكداً أنه يمتلك مواصفات فنية عالية تؤهله للتواجد ضمن صفوف المنتخب الوطني، إلى جانب حمد المقبالي وبقية الحراس، داعياً إلى تقييم اللاعبين وفق مستوياتهم الفنية وليس ترتيب فرقهم في الدوري.

كما أشاد بإمارة الفجيرة، واصفاً إياها بأنها منبع لمواهب حراسة المرمى في الدولة، نظراً لدورها الكبير في الاكتشاف والتأسيس، مشيراً إلى أن الأندية الجماهيرية استفادت من الحراس القادمين من نادي الفجيرة، وأن المنتخب الوطني يُعد المستفيد الأكبر من ذلك.

واختتم ناصر حديثه بالتأكيد على أهمية دعم الجمهور للمنتخب، وعدم ممارسة الضغوط على اللاعبين والجهاز الفني، مشدداً على أن الصبر والدعم سيقودان «الأبيض» إلى الوصول لأبعد نقطة ممكنة.