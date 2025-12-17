مباريات اليـوم
كأس القارات للأندية
باريس سان جيرمان - فلامينغو 21:00
كأس الرابطة الإنجليزية
مانشستر سيتي - برينتفورد 23:00
الدوري الكويتي
الكويت - السالمية 17:00
القادسية - العربي 19:40
كأس هولندا
إيكسلسيور ماسلويس - أياكس 21:45
إف سي أوس - أوتريخت 23:00
فورت سيتارد - أومنيورلد 23:00
كأس إسبانيا
ألباسيتي - سيلتا فيغو 22:00
أت. باليريس - أتلتيكو مدريد 22:00
كولتورال ليونيسا - ليفانتي 22:00
راسينغ سانتاندير - فياريال 22:00
هويسكا - أوساسونا 22:00
تالافيرا دي لا رينا - ريال مدريد 00:00
