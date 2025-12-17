مباريات اليـوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

كأس القارات للأندية

باريس سان جيرمان - فلامينغو 21:00

كأس الرابطة الإنجليزية

مانشستر سيتي - برينتفورد 23:00

الدوري الكويتي

الكويت - السالمية 17:00

القادسية - العربي 19:40

كأس هولندا

إيكسلسيور ماسلويس - أياكس 21:45

إف سي أوس - أوتريخت 23:00

فورت سيتارد - أومنيورلد 23:00

كأس إسبانيا

ألباسيتي - سيلتا فيغو 22:00

أت. باليريس - أتلتيكو مدريد 22:00

كولتورال ليونيسا - ليفانتي 22:00

راسينغ سانتاندير - فياريال 22:00

هويسكا - أوساسونا 22:00

تالافيرا دي لا رينا - ريال مدريد 00:00

تويتر