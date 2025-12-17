لاعبو الأردن يرغبون في إهداء لقب كأس العرب للنعيمات

أبدى لاعبو المنتخب الأردني سعادتهم الغامرة ببلوغ نهائي كأس العرب لكرة القدم، عقب الانتصار على السعودية 1-صفر، في مباراة الدور قبل النهائي التي أقيمت، أول من أمس، على استاد البيت في الخور، رغم غياب المهاجم الأول للفريق، يزن النعيمات، بسبب الإصابة.

وغاب النعيمات عن التشكيلة، لكنه ساند بقية اللاعبين من المدرجات، بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خلال مباراة العراق بدور الثمانية، التي انتهت بفوز الأردن 1-صفر.

وقبل انطلاق المباراة، التقط لاعبو الأردن صورة جماعية وهم يحملون قميص زميلهم النعيمات.

وأكد اللاعبون في تصريحاتهم، عقب الفوز على السعودية، أن التركيز كان منصباً بالكامل على بلوغ النهائي، وأن الفريق دخل المباراة بهدف إسعاد الجماهير الأردنية.

وقال لاعب الوسط عامر جاموس: «تأثرنا نفسياً بسبب الإصابات، خصوصاً إصابة يزن (النعيمات)، يزن لا يعوض، وهو غني عن التعريف»، مشيراً إلى أن الفريق تجاوز التأثير النفسي لإصابة مهاجمه القوي خلال لقاء السعودية.

واستطرد: «عوضنا غيابه بالروح القتالية، وطالبنا يزن قبل المباراة بأن نلعب من أجله ومن أجل الأردن، وسيخضع يزن لجراحة قبل يوم من المباراة النهائية (اليوم) وتعاهدنا على أن نهديه اللقب عندما نتوجه لزيارته في المستشفى».

وقال يزيد أبوليلى حارس الأردن الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة: «لو كان الأمر بيدي لأعطيت الجائزة (أفضل لاعب) ليزن، لكنه يملك الكثير من هذه الجوائز، وحضر لدعمنا اليوم رغم إصابته».

وقال المهاجم علي علوان هداف البطولة حتى الآن برصيد أربعة أهداف: «كنا رجالاً، وجلبنا ليزن النعيمات الفوز والتأهل».

وقال محمد أبوحشيش ظهير المنتخب الأردني: «نمشي في المسار الصحيح، والمدرب جمال السلامي لم يقصر وأدار المباراة بشكل ممتاز، ونحن نستحق هذا المكان في النهائي، والجميع تعب واجتهد، بدءاً من الاتحاد وصولاً إلى الجهاز الفني واللاعبين، وبلغنا المكان الذي نستحقه».

وسيلتقي الأردن مع المغرب في المباراة النهائية التي ستقام يوم غدٍ الخميس على استاد لوسيل.