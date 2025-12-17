الحُكم على سان جيرمان بدفع 59 مليون يورو لمبابي

حُكِمَ على نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من قِبَل محكمة العمل، أمس، بدفع 59.2 مليون يورو للاعبه السابق، كيليان مبابي، مكافآت ورواتب غير مدفوعة.

وكان قائد منتخب فرنسا، الذي غادر سان جيرمان في يونيو 2024، للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، قد طالب النادي الباريسي بأكثر من 260 مليون يورو، في حين طالب الأخير اللاعب بدفع 440 مليون يورو، مستنداً إلى فشل صفقة انتقاله إلى نادي الهلال السعودي بقيمة 300 مليون يورو، التي رفضها اللاعب، ورفضت محكمة العمل بالكامل طلبات النادي، خصوصاً المتعلقة بالإخلال بواجب الولاء في تنفيذ العلاقات التعاقدية.