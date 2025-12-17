عادل خالد: «شراع الإمارات» يطمح إلى التأهل لكأس العالم 2026

أكد قائد منتخب الإمارات للشراع في فئة اليخوت «إس إس إل 47»، المونديالي عادل خالد، أن المشاركة الإماراتية الأولى في فئة يخوت 47 قدماً في دورات ألعاب جنوب شرق آسيا، المقامة حالياً في نسختها الـ33 في تايلاند، تحمل طموحات مشروعة لـ«أبيض الشراع» في صعود منصات التتويج بفريق مكون من تسعة أعضاء، وانتزاع بطاقة التأهل إلى كأس العالم بالبرازيل 2026.

وقال خالد لـ«الإمارات اليوم»: «يدخل منتخب الإمارات، في 19 الشهر الجاري، منافسات المجموعة الثانية لفئة يخوت (إس إس إل 47)، بطموح المنافسة على صدارة المجموعة، وانتزاع بطاقة التأهل إلى كأس العالم في البرازيل 2026».

وأوضح: «المشاركة الإماراتية هي الأولى على صعيد هذه الفئة من اليخوت بطول 47 قدماً في دورات جنوب شرق آسيا، بفريق يضم تسعة أعضاء، إذ بجانبي يضم الفريق كلاً من يوسف البستكي، ومحمد خليفة حارب، وأحمد الطاهر، وعلي وعثمان الحمادي، وسيف النعيمي، وجمال السويدي، بالإضافة إلى إليازية المحيربي».

وأضاف: «المجموعة الأولى أنهت منافساتها، وحسمت بطاقة التأهل عنها إلى مونديال البرازيل، في أبريل المقبل، لتدشن المجموعة الثانية، بعد غد، الأيام الأربعة من السباقات البحرية المخصصة لهذه المجموعة، التي تضم، بجانب الإمارات، كلاً من عمان والبحرين وكازاخستان، في مستويات متقاربة، تتطلب الكثير من الجهد والعمل الجماعي، بهدف تحقيق الحلم وانتزاع البطاقة المؤهلة عن هذه المجموعة إلى كأس العالم».

واختتم: «دعم اتحاد الإمارات للشراع الحديث، والهيئات الرياضية بالدولة، كان له الدور الفاعل في الارتقاء بمستوى الطموحات، وحصد إنجازات في فئات جديدة، خصوصاً أن الفريق تم إعداده، في أغسطس الماضي، بمعسكر خارجي في سويسرا امتد لـ10 أيام، والاحتكاك مع فريق سيشيل، في تجربة حققت أهدافها في تهيئة الفريق لخوض التحدي الآسيوي».