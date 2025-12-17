مجلس دبي الرياضي يوقّع مذكرة تفاهم لاكتشاف المواهب

أعلن مجلس دبي الرياضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الرياضة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الجهود لتطوير منظومة متكاملة لاكتشاف وإدارة ورعاية المواهب الرياضية في إمارة دبي، بما يدعم تنمية المواهب الوطنية وتعزيز مسارها الرياضي، وبناء جيل رياضي متوازن يتمتع بعادات صحية ورياضية مستدامة، ويشكّل رافداً أساسياً للأندية والمنتخبات الوطنية.

وتركّز المذكرة على التعاون في وضع وتنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في إمارة دبي، من خلال الربط الرقمي بين أنظمة المجلس والمنصة الوطنية للمواهب لتبادل البيانات، وتوحيد قواعد المعلومات، وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية، ودعم إنشاء مراكز رياضية متخصصة للمواهب، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة الرياضة والمواهب بين أفراد المجتمع، ودعم الدراسات والأبحاث والبرامج الأكاديمية ذات الصلة بتطوير المواهب الرياضية.

وتهدف المذكرة إلى إنشاء منظومة متكاملة لإدارة واكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في دبي، وتعزيز التعاون المؤسسي بين وزارة الرياضة ومجلس دبي الرياضي في مجالات التطوير الرياضي، وتوحيد الجهود الوطنية بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة، مع اعتماد آليات واضحة للحوكمة والتنفيذ والمتابعة، عبر تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة التنفيذ وتقييم البرامج ورفع التقارير الدورية.

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، وكيل وزارة الرياضة المساعد لقطاع تطوير الرياضة والتنافسية رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن توقيع المذكرة يجسد توجهاً وطنياً لتعزيز منظومة رعاية المواهب الرياضية، مشيراً إلى أن التنسيق المؤسسي وتكامل المبادرات يسهمان في بناء مسارات تطوير واضحة ومستدامة للمواهب الرياضية، وفق معايير معتمدة تطور الرياضة الوطنية على المدى البعيد.

من جانبه، أوضح أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، أن توقيع المذكرة يعكس رؤية دبي ودورها المحوري في دعم التوجهات الوطنية لتطوير الرياضة، وقال: «دبي تواصل دورها في بناء نماذج متقدمة لإدارة المواهب الرياضية، بالشراكة مع الجهات الاتحادية، وبما يعزز تكامل المنظومة الرياضية، وتأتي هذه الخطوة تحقيقاً لأهداف خطة دبي الرياضية 2033، التي تركز على تطوير الموهوبين في جميع الألعاب الرياضية».

وأكد حارب حرص مجلس دبي الرياضي على إطلاق البرامج والمبادرات لإدارة المواهب الرياضية يقوم على الشراكة المؤسسية وتبادل الخبرات، وبما ينسجم مع الأهداف الوطنية ويعزز مكانة دبي كنموذج رائد في اكتشاف وصناعة الأبطال.