كريم علاوي: تشكيلة «الأبيض» الحالية تبشر بمستقبل واعد

وصف لاعب الجيل الذهبي السابق لمنتخب العراق المحلل الفني الحالي، كريم محمد علاوي، تشكيلة منتخب الإمارات الحالية بأنها تبشر بمستقبل مميز، مؤكداً أن وصول «الأبيض» إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب يُعد أحد أبرز المكاسب التي حققها خلال مشاركته في البطولة.

وأوضح علاوي أن منتخبَي الإمارات والعراق حصدا مكاسب ثمينة من مشاركتهما في النسخة الحالية من كأس العرب.

وأكد أن من أهم المكاسب التي حققها المنتخب الإماراتي هو بناء فريق جديد يضم عناصر مميزة قادرة على تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة في البطولات المقبلة، معتبراً أن الوصول إلى نصف النهائي يمثل نقلة نوعية قياساً بالنتائج التي حققها «الأبيض» في الفترة التي سبقت البطولة.

وقال كريم علاوي لـ«الإمارات اليوم»: «كشفت منافسات كأس العرب عن هوية جديدة لمنتخب الإمارات، بامتلاكه فريقاً شاباً يضم عناصر قادرة على تحقيق نتائج مميزة في الاستحقاقات المقبلة».

وأضاف: «يمتلك المنتخب الإماراتي نوعية جيدة جداً من اللاعبين، والخسارة في نصف النهائي أمام منتخب المغرب بثلاثة أهداف نظيفة تُعد نتيجة طبيعية، في ظل جودة لاعبي المنتخب المغربي وتفوقهم الفني، إضافة إلى تأثر لاعبي الإمارات بانخفاض اللياقة البدنية، التي استُنزفت بشكل واضح في مباراة الجزائر».

وتابع: «ورغم ذلك فإن استمرار هذه التشكيلة، إلى جانب استمرار الجهاز الفني، سيمنح المنتخب فرصة لتحقيق نتائج أفضل في المرحلة المقبلة».

وعن مشاركة منتخب العراق، قال إن «أسود الرافدين» يُعد من أكثر المنتخبات استفادة من بطولة كأس العرب، بعدما خاض مباريات عالية المستوى قبل مواجهات الملحق المؤهل إلى كأس العالم، المقررة إقامتها في مارس المقبل.

وأشار إلى بروز عدد من اللاعبين الجدد، مثل أكرم هاشم، وكرار نبيل، وزيد إسماعيل، وأحمد يحيى، مؤكداً أنهم قادرون على تقديم الإضافة للمنتخب العراقي الأول.