فتح باب التسجيل في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل في الجولة الثانية من سباق دبي لقوارب التجديف المحلية، المقرر إقامته، يوم السبت المقبل، في «ممشى مدينة دبي الطبية المرحلة الثانية» بمنطقة الجداف في دبي، وسط توقعات بمنافسة قوية في فئتي المحلية والمفتوحة.

واعتمدت اللجنة المنظمة إقامة شوطين للفئة المحلية للإماراتيين، والمفتوحة للمؤسسات الحكومية والخاصة، قابلة للزيادة بانتظار أعداد المسجلين، حيث سبق إقامة شوطين للفئة المحلية في الجولة الأولى بعدما وصل أعداد المسجلين في هذه الفئة إلى 26 قارباً، فيما شارك بالمجمل في تلك الجولة 42 قارباً.

وأكد مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد المري، أن الجولة المقبلة من سباق دبي لقوارب التجديف المحلية تشكل محطة قوية مع ارتفاع مستويات المشاركين بشكل تصاعدي عقب الجولة الأولى، ومع مواصلة التحضيرات المكثفة عقب هذه الجولة لمنافسات سباق كأس آل مكتوم الـ29 لقوارب التجديف المحلية، الذي يقام يوم 27 ديسمبر الجاري.