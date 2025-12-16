المنتخب يخسر كأس العرب.. وعلي صالح: «علينا مراجعة حساباتنا»

أكد قائد المنتخب الوطني لكرة القدم، علي صالح، أن لاعبي «الأبيض» سيعملون على مراجعة حساباتهم في الفترة المقبلة، على حد تعبيره، وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب المغربي 0-3، أمس، على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب.

وقال علي صالح في تصريحات صحافية: «أشكر الجمهور الإماراتي الذي حضر في الملعب لدعم المنتخب ولم يقصر معنا»، مضيفاً: «فترات الراحة بين كل مباراة وأخرى في بطولة العرب كانت قصيرة، ولكن هذا ليس عذراً بالنسبة لنا».

وتأهل «أسود الأطلس» إلى المباراة النهائية المقررة، بعد غد، فيما سيخوض «الأبيض» مباراة المركز الثالث في اليوم نفسه.

ودفع «الأبيض» ثمن الأخطاء الدفاعية القاتلة، إلى جانب إهدار الفرص السهلة التي سنحت له، وأصيب الجمهور الإماراتي بخيبة أمل، بعدما كان يأمل في وصول المنتخب إلى أبعد نقطة في البطولة وتعويض الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم 2026.

وقدم «الأبيض» أداءً غير مقنع في الشوط الأول وأغلب دقائق اللعب، وأهدر في بداية الشوط الثاني فرصاً كانت كفيلة بترجيح كفته، لكنه افتقد إلى اللاعب القادر على ترجمة الفرص إلى أهداف، فيما تألق الحارس الصاعد حمد المقبالي.

وأنهى المغرب الشوط الأول متقدماً بهدف كريم البركاوي في الدقيقة 28، مستغلاً خطأً دفاعياً قاتلاً، فيما أضاف المغرب هدفين في الشوط الثاني عن طريق أشرف المهديوي في الدقيقة 83 وعبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 90+3.

وفي التفاصيل مثلت الدقيقة 13 أول محاولة خطرة للمنتخب المغربي على مرمى المنتخب الإماراتي، بعدما سدد وليد أزارو كرة رأسية قوية، تصدى لها الدفاع والحارس حمد المقبالي.

وعانى المنتخب في النصف الأول من بطء في بناء الهجمات بشكل سليم، بجانب الثغرات الواضحة في إبعاد الكرات العرضية للمغرب، فضلاً عن تباعد خطوطه بين الدفاع والوسط والهجوم، في مقابل سيطرة المغرب على مجريات اللعب، كما افتقد المنتخب خلال الشوط الأول استغلال الفرص المتاحة والجرأة في المبادرة بالهجوم، ما عدا بعض المحاولات الفردية.

وبدا المنتخب المغربي الأفضل من حيث الاستحواذ والانتشار، وسجل هدف التقدم من أول فرصة حقيقية عن طريق كريم البركاوي (28)، من تسديدة رأسية قوية في الجهة اليمنى للمرمى، مستفيداً من كرة عرضية واستغلال غياب التغطية الدفاعية الجيدة من قبل المدافع فيليب روبن.

وتغير شكل المنتخب في الشوط الثاني، وبدا الأفضل والأكثر سيطرة على اللعب، لكنه افتقد التركيز واللمسة الأخيرة، وأهدر فرصاً للتسجيل، حيث هدد كايو لوكاس وبرونو أوليفيرا ويحيى الغساني مرمى المغرب بمحاولات عدة، كان أخطرها محاولتَي كايو لوكاس في الدقيقتين 46 و48، وتسديدة برونو أوليفيرا الرأسية التي اصطدمت بالقائم في الدقيقة 52.

وقام مدرب المنتخب، كوزمين، بإجراء تغييرات لتعزيز الجانب الهجومي، بدخول كل من علي صالح وسلطان عادل وريتشارد أكونور.

وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطاً هجومياً مكثفاً من المنتخب لتعديل النتيجة، وقاد الأبيض عدة محاولات خطرة عن طريق سلطان عادل وكايو والغساني، لكن أبعدها الحارس والدفاع المغربي في اللحظة المناسبة.

وبدد المنتخب المغربي آمال الأبيض في العودة إلى المباراة، بعدما تمكن أشرف المهديوي في الدقيقة 83 من إضافة الهدف الثاني، مستفيداً من خطأ دفاعي قاتل، قبل أن يضيف عبدالرزاق حمدالله الهدف الثالث في الدقيقة 93 من هفوات دفاعية، لينتهي اللقاء بفوز المغرب 3-0.