الأردن إلى نهائي كأس العرب بتكتيك دفاعي ودهاء السلامي

بلغ الأردن نهائي كأس العرب لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على السعودية 1-0، أمس، على استاد البيت في مدينة الخور القطرية، بعد أداء تكتيكي دفاعي من المدرب المغربي جمال السلامي.

ويواجه الأردن في النهائي، بعد غد، المغرب الذي اجتاز منتخب الإمارات 3-0.

وقبل بداية المباراة، التي حضرها 63 ألف متفرج، في ملعب استضاف افتتاح مونديال 2022 شمال العاصمة القطرية، حمل لاعبو الأردن القميص رقم 11 الخاص بالمهاجم يزن النعيمات، الذي تعرّض لإصابة بالغة بركبته، في ربع النهائي ضد العراق، ستُبعده على الأرجح عن المشاركة الأولى لـ«النشامى» في كأس العالم الصيف المقبل في أميركا الشمالية.

وابتسمت المواجهة لمدرب الأردن، المغربي جمال السلامي، الذي عمل مدرباً لمنتخب بلاده للمحليين، عندما كان مدرب السعودية، الفرنسي هيرفيه رونار، مدرباً لـ«أسود الأطلس»، وخلافاً للتوقعات جاء الشوط الأول مملاً ولم يشهد أي تسديدة على مرمى المنتخبين اللذين سيشاركان في كأس العالم.

ودخل الفريقان الشوط الثاني بنوايا أقل حذراً، وكان «الأردني» أكثر عزيمة، إلى أن ترجم لاعب الوسط نزار الرشدان عرضية القائد محمود مرضي برأسه من مسافة قريبة، مفتتحاً التسجيل (66).

ودفع المدربان «الصديقان» بأوراقهما تباعاً بعد الهدف، ورمى «الصقور الخضر» بكل ثقلهم لإدراك التعادل، بيد أن صافرة النهاية منحت الأردن بطاقة النهائي، بعد غد، على استاد لوسيل، والسلامي فرصة مواجهة بلاده على اللقب.

• قمة المدربين «الصديقين» تنتهي أردنية.