حارس المنتخب المقبالي: أشعر بخيبة أمل كبيرة

أكد حارس مرمى المنتخب الوطني، حمد المقبالي، أن المنتخب قدّم بطولة كبيرة في كأس العرب، رغم الخسارة الأخيرة أمام المغرب 0-3، في الدور نصف النهائي، وقال في تصريحات صحافية: «الأبيض سعى للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، إلا أن الحظ لم يحالفنا في التتويج باللقب.. أشعر بخيبة أمل كبيرة، خصوصاً أنها أول بطولة رسمية أشارك فيها مع المنتخب».

وأضاف: «كنا نأمل العودة إلى الإمارات بلقب البطولة، لكن ذلك لم يتحقق، حاولنا منذ بداية اللقاء عدم استقبال هدف في شباكنا، والمبادرة باللعب، لكن الحظ لم يحالفنا في هذه المباراة، ومبروك للمنتخب المغربي فهو يستحق التأهل».