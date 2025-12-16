ألمانيا تواجه غانا بدلاً من كوت ديفوار ودياً

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أمس، أن المنتخب الوطني سيواجه غانا بدلاً من كوت ديفوار ودياً، في مارس المقبل، في إطار الاستعداد لكأس العالم.

جاء هذا التغيير نظراً إلى أن منتخب ألمانيا، بطل العالم أربع مرات، سيواجه نظيره الإيفواري في دور المجموعات من كأس العالم، التي ستقام في أميركا الشمالية خلال شهرَي يونيو ويوليو، حيث لا يرغب الفريقان في كشف أوراقهما في مواجهة مباشرة، وسيلعب المنتخب الألماني، يوم 30 مارس، ضد غانا التي يقودها المدرب أوتو أدو، نجم بوروسيا دورتموند السابق.

وقال مدرب ألمانيا، يوليان ناغلسمان، في بيان: «نتطلع لمواجهة أوتو أدو، لأن تميز غانا في الهجمات المرتدة سيكون مؤشراً جيداً إلى ما ستكون عليه مواجهة كوت ديفوار في كأس العالم».

وفي مجموعته بكأس العالم، سيواجه المنتخب الألماني كلاً من كوراساو والإكوادور.