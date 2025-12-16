اتحاد اليد يعلن برنامج إعداد المنتخب لبطولة آسيا

أعلن اتحاد كرة اليد، أمس، برنامج إعداد المنتخب الوطني، بقيادة المدرب البرتغالي رولاندو فريتاس، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية 22، المقررة في الكويت خلال الفترة من 15 إلى 22 يناير المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم 2027.

وينطلق برنامج الإعداد، اليوم، من خلال مباراة ودية أمام منتخب عمان في صالة نادي دبا الحصن، ثم إقامة معسكر داخلي خلال الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر الجاري، عقب ذلك إقامة معسكر خارجي في عمان، وتتخلله وديتان أمام منتخبي عمان وغينيا يومَي الثاني والثالث من يناير المقبل على الترتيب، ثم معسكر خارجي في قطر خلال الفترة من الرابع إلى الثامن من يناير المقبل، تتخلله وديتان أمام المنتخب القطري يومي الخامس والسابع من يناير المقبل.

كما يقيم معسكراً خارجياً ثالثاً في السعودية، بداية من الثامن من يناير المقبل، وتتخلله وديتان أمام المنتخبين السعودي والياباني.