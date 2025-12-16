الظاهري: 54 ميدالية تعكس حجم العمل في نادي أبوظبي للرياضات المائية

أكد عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، خويطر الظاهري، أن الإنجاز الذي حققه سباحو النادي في بطولة أبوظبي الدولية للسباحة 2025، يعكس حجم العمل الكبير، مشيداً بالأداء القوي للاعبين وقدرتهم على المنافسة في مختلف الفئات.

وكانت بطولة أبوظبي الدولية للسباحة قد اختتمت منافساتها في أبوظبي، وسط مشاركة واسعة تجاوزت 1000 سباح وسباحة، يمثلون 30 دولة، تنافسوا على مدار ثلاثة أيام.

وقال الظاهري لـ«الإمارات اليوم»: «نعتز بالنتائج التي حققها لاعبو نادي أبوظبي للرياضات المائية، وحصد 54 ميدالية يعكس حجم الجهد المبذول على المستويين الفني والإداري، ويمثل دافعاً قوياً لمواصلة صناعة أبطال قادرين على المنافسة في كل الاستحقاقات المقبلة».

وأضاف: «أسهم تغيير مسمى البطولة إلى بطولة أبوظبي الدولية للسباحة في تعزيز مكانتها على خريطة الفعاليات الرياضية العالمية، حيث شكّل هذا التحول خطوة مهمة لإضافة حدث سنوي عالمي يُثري مشهد السباحة الإماراتية كل عام».

وتابع: «بطولة أبوظبي ترسخ ريادة السباحة الإماراتية عالمياً، جاء تغيير المسمى ليعكس رؤية أبوظبي في استقطاب أفضل المواهب والأندية حول العالم، وتقديم منصة تنافسية ترتقي بمستوى اللاعبين المحليين، وتمنحهم فرصة الاحتكاك الدولي وتعزيز حضور الدولة في رياضات المياه على المستوى العالمي».

وتوزعت ميداليات نادي أبوظبي للرياضات المائية في البطولة بين 15 ذهبية، و23 فضية، و16 برونزية، وفي الترتيب العام للبطولة، تصدّر «هاملتون أكواتيكس دبي» المنافسات برصيد 99 ميدالية، وحلّ تاينسايد في المركز الثاني بـ93 ميدالية، فيما جاءت أكاديمية ريكا في المركز الثالث بـ41 ميدالية.